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Veja o caminho da Espanha até a decisão da Copa do Mundo

'La Roja' avançou na primeira colocação do Grupo H

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 14:34
Atualizado há 3 minutos
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Torcedores da Espanha comemorando no jogo com o Uruguai
Torcida da Espanha no jogo com o Uruguai (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

Classificada na primeira colocação do Grupo H da Copa do Mundo, após a vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai, a Espanha conheceu seu caminho até a grande decisão ao desfecho da fase de grupos. A Fúria enfrentará a Áustria no dia 2 de julho, próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), na primeira fase de mata-mata.

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    • Caso avance, a seleção espanhola jogará as oitavas de final em Dallas, no dia 6 de julho, no mesmo horário. Seu adversário será o vencedor do confronto entre Portugal e Croácia, após Portugal não ter conseguido derrotar a Colômbia e ter passado na segunda colocação.

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    Na sequência, em caso de classificação para as quartas de final da Copa do Mundo, retornarão à Califórnia no 10 de julho, também às 16h. Nessa fase, podem enfrentar Estados Unidos, Bósnia e Herzegovina, Bélgica ou Senegal.

    Baena comemorando com seus companheiros o gol na vitória da Espanha sobre o Uruguai
    Baena celebra gol da Espanha contra o Uruguai (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

    Reta final da Copa do Mundo

    Na mesma chave, França, Alemanha, Holanda e Marrocos despontam como favoritas a chegarem até a semifinal, que será em Dallas, no dia 14. A grande final da Copa do Mundo será no dia 19, em Nova Jersey, enquanto a decisão de terceiro e quarto lugares em Miami, no dia anterior.

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    Para o mata-mata do Mundial, o técnico Luis de la Fuente tem preocupações. A Espanha atualizou a situação médica de Nico Williams e Yéremy Pino e informou que os dois jogadores tiveram lesões de grau moderado e que a evolução dos quadros vai determinar a disponibilidade da dupla no restante do Mundial.

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    O caso de Yéremy Pino teve um primeiro alívio. Os exames de imagem descartaram fratura no atacante. O diagnóstico foi de entorse acromioclavicular, lesão que atinge a região entre a clavícula e o ombro.

    Nico Williams, no entanto, virou motivo de preocupação. O atacante sofreu uma lesão muscular no adutor direito depois de um trauma forte provocado por uma entrada durante a partida contra o Uruguai.

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