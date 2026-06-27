Espanha descarta fratura em Yéremy Pino, mas liga alerta por Nico Williams La Roja não deu prazo de recuperação

A Espanha atualizou, neste sábado (27), a situação médica de Nico Williams e Yéremy Pino após a vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai, pela Copa do Mundo. Em comunicado oficial, a federação espanhola informou que os dois jogadores tiveram lesões de grau moderado e que a evolução dos quadros vai determinar a disponibilidade da dupla no restante do Mundial.

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O caso de Yéremy Pino teve um primeiro alívio. Os exames de imagem descartaram fratura no atacante. O diagnóstico foi de entorse acromioclavicular, lesão que atinge a região entre a clavícula e o ombro.

Nico Williams, no entanto, virou motivo de preocupação. O atacante sofreu uma lesão muscular no adutor direito depois de um trauma forte provocado por uma entrada durante a partida contra o Uruguai.

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Nico Williams faz desabafo após nova lesão

Depois da confirmação do problema, Nico Williams publicou um desabafo sobre o momento. O atacante lembrou o longo período de recuperação de uma pubalgia e classificou a nova lesão como um dos momentos mais difíceis da carreira.

— Hoje é um dos piores dias da minha vida. Volto a me lesionar depois de um ano muito complicado, em que a pubalgia me venceu muitas batalhas, mas não a guerra. Consegui superá-la com trabalho, sacrifício e, acima de tudo, responsabilidade. Foi um ano e meio de sofrimento, tristeza, incerteza e ansiedade. Não sabia quando voltaria a jogar sem dor nem quando recuperaria uma vida normal. Cheguei a conviver com a dor em coisas tão simples como ir ao banheiro, subir e descer do carro ou simplesmente aproveitar o dia a dia — disse.

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Nico ainda apontou a entrada sofrida contra o Uruguai como origem do novo problema. O atacante não citou nomes, mas lamentou a jogada.

— Ontem me provocaram uma nova lesão após uma ação em que um colega de profissão agiu levado pela frustração, o descontentamento e a tristeza pela situação que atravessava. Foi uma jogada que, na minha opinião, poderia ter sido evitada porque era completamente desnecessária — completou.

Espanha aguarda evolução dos atacantes

A seleção espanhola não informou prazo de recuperação para Nico Williams e Yéremy Pino. A federação afirmou apenas que a evolução dos dois jogadores vai indicar se eles poderão voltar a atuar nesta Copa do Mundo. Mesmo abalado, Nico adotou tom de resistência e deixou claro que pretende tentar retornar ainda no Mundial.

— Isso também não vai me deter. Sei que Deus tem um plano para mim e continuarei lutando até o último instante para voltar a fazer o que mais amo: jogar futebol, ser feliz e dar muitas alegrias. A história não acabou, nos vemos o quanto antes neste Mundial — escreveu.

As lesões preocupam a comissão técnica de Luis de la Fuente antes do mata-mata. Nico Williams é uma das principais opções de velocidade da Espanha pelos lados do campo, enquanto Yéremy Pino vinha sendo utilizado como alternativa para mudar o ritmo das partidas.

Nico Williams se irritou com De la Cruz (Foto: Carl de Souza / AFP)

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