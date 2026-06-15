Por que Yamal não é titular da Espanha contra Cabo Verde?
Jogador ainda está se recuperando de lesão
A seleção da Espanha divulgou a escalação para a partida contra Cabo Verde, nesta segunda-feira (15), pela estreia na Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para as 13h (de Brasília) e chamou a atenção pela ausência de Lamine Yamal entre os titulares.
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Principal estrela da equipe comandada por Luis de la Fuente, o atacante iniciará a partida no banco de reservas. A decisão gerou questionamentos nas redes sociais, mas está relacionada à condição física do jogador, que ainda se recupera de uma lesão muscular sofrida pouco antes do torneio.
Por que Yamal não é titular?
Yamal sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda durante uma partida do Barcelona e chegou a ser dúvida para a estreia espanhola na Copa do Mundo. Embora tenha evoluído bem na recuperação e esteja à disposição da comissão técnica, a Espanha optou por controlar sua minutagem neste primeiro compromisso.
A expectativa é que o jovem atacante seja utilizado ao longo da partida, dependendo das necessidades da equipe e do andamento do confronto.
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Em entrevista coletiva antes da estreia, o técnico Luis de la Fuente confirmou que Yamal está recuperado, mas indicou cautela em relação ao retorno do jogador.
— Deixe-me decidir, ok? (Risos). Ele está em boas condições e chegou na hora que queríamos. Ele está muito bem, assim como os outros que tiveram alguns problemas. Todos estão disponíveis, mas os três (Víctor Muñoz, Nico Williams e Yamal) não estarão no time titular. Vamos ver como a partida se desenrola — afirmou o treinador.
A tendência é que Yamal ganhe minutos no segundo tempo, conforme sua condição física permitir.
Escalação completa da Espanha contra Cabo Verde:
🚨 OFICIAL | El 𝗢𝗡𝗖𝗘 del debut mundialista.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026
¡Nosotros también firmamos nuestro compromiso con vosotros, equipo!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/x0NQnRy9LB
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