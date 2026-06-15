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Viñas cita tetracampeonato mundial e pede confiança no Uruguai na Copa

A seleção uruguaia tem quatro títulos mundiais, mas apenas duas Copas do Mundo

PorIgor ReisGabriel Andrade
Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 11:36
Atualizado há 2 minutos
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Federico Viñas com a seleção do Uruguai (Foto: X/Seleção Uruguaya)
Federico Viñas com a seleção do Uruguai (Foto: X/Seleção Uruguaya)

Na última segunda-feira (13), o atacante Federico Viñas, do Uruguai, foi questionado sobre o horizonte da seleção na Copa do Mundo. Questionado sobre os motivos para o torcedor acreditar na seleção uruguaia na competição, Viñas destacou a tradição da Celeste, a qualidade da atual geração e a união do elenco. O atacante resumiu a confiança no time com uma frase direta: "Porque é o Uruguai". 

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    - Porque o Uruguai é quatro vezes campeão do mundo. Há uma geração muito importante de jogadores que atua nos melhores clubes do mundo; existe uma união fundamental dentro do grupo. Mas, resumindo, porque é o Uruguai - afirmou Viñas.

    A declaração pode causar estranheza, visto que o Uruguai só conquistou apenas duas Copas do Mundo, em 1930 e em 1950. Mas há um motivo pelo qual a própria seleção se intitula tetracampeã do mundo.

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    Federico Viñas pela seleção do Uruguai (Foto: X/Seleção Uruguaya)

    Bi ou tetra? Entenda por que o Uruguai tem 4 estrelas

    O escudo do Uruguai exibe quatro estrelas porque, além das Copas do Mundo de 1930 e 1950, o país também considera os títulos olímpicos de 1924 e 1928. Na época, os Jogos Olímpicos representavam a principal competição internacional de futebol, antes mesmo da criação do Mundial pela Fifa.

    Oficialmente, o Uruguai conquistou duas Copas do Mundo: a primeira edição do torneio, em 1930, disputada em casa, e a de 1950, no Brasil, quando protagonizou o histórico "Maracanazo" ao derrotar a Seleção Brasileira no Maracanã.

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    No entanto, os uruguaios reivindicam outros dois títulos mundiais: as medalhas de ouro no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 1924, em Paris, e de 1928, em Amsterdã. Antes da criação da Copa do Mundo, a competição olímpica era considerada o principal torneio internacional de seleções e era organizada pela Fifa, reunindo as melhores equipes do planeta.

    Imagem do escudo do Uruguai ao fundo mostrando as quatro estrelas (Foto: Divulgação)

    Entenda a história

    Na década de 1920, o Uruguai era a grande potência do futebol mundial. O bicampeonato olímpico consolidou a supremacia da Celeste e foi justamente o principal motivo para que a FIFA escolhesse o país como sede da primeira Copa do Mundo, em 1930.

    A entidade máxima do futebol reconhece a importância histórica das conquistas olímpicas uruguaias e autorizou a seleção a exibir quatro estrelas em seu escudo: duas pelos títulos mundiais de 1930 e 1950 e outras duas pelos ouros olímpicos de 1924 e 1928.

    Por isso, embora os registros oficiais da Copa do Mundo apontem apenas dois títulos, para os uruguaios a conta é diferente: a Celeste entra em campo nesta segunda-feira defendendo a tradição de quem se considera, há décadas, tetracampeã do mundo.

    Estreia na Copa 

    A caminhada do Uruguai pelo Grupo H começa nesta segunda-feira (15), quando a Celeste encara a Arábia Saudita, em Miami. O confronto acontece às 19h (horário de Brasília) e marca a estreia das duas seleções na Copa do Mundo

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