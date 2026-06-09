Platini acusa Infantino de conspiração por saída da presidência da Fifa Michel Platini alega que foi vítima de operação que o impediu de se canditadar à presidência da Fifa

Às vésperas do início da Copa do Mundo de 2026, uma antiga disputa nos bastidores do futebol voltou a ganhar força. Michel Platini, ex-presidente da Uefa, iniciou novos procedimentos judiciais contra a Fifa e seu atual presidente, Gianni Infantino, alegando que foi vítima de uma operação que inviabilizou sua chegada ao comando da entidade máxima do futebol mundial.

A ação foi apresentada na França e inclui acusações como denúncia caluniosa e tráfico de influência. Além de Infantino, Platini também cita ex-dirigentes e autoridades que, segundo ele, participaram de um movimento coordenado para retirá-lo da disputa presidencial da Fifa há uma década.

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O suíço-italiano Gianni Infatino é o presidente da Fifa desde 2026. (Foto: Divulgação/ Fifa)

Entenda o caso Platini x Infantino:

O caso tem origem no escândalo que abalou a Fifa em 2015. Na época, Platini aparecia como principal favorito para suceder Joseph Blatter na presidência da entidade. No entanto, uma investigação sobre um pagamento recebido pelo francês em 2011 levou à sua suspensão das atividades relacionadas ao futebol e interrompeu sua candidatura.

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Infantino, que trabalhava na Uefa sob a gestão de Platini, acabou assumindo protagonismo no processo eleitoral e venceu a disputa que definiu o novo presidente da Fifa em 2016. O francês sustenta que os acontecimentos daquele período não foram coincidência e que houve uma estratégia para abrir caminho para a eleição do dirigente suíço.

Nos últimos anos, Platini e Blatter travaram uma longa batalha judicial na Suíça. Ambos foram acusados de fraude, falsificação e gestão desleal em razão do pagamento realizado pela Fifa. Depois de duas instâncias analisarem o caso, os dois dirigentes foram absolvidos, e a decisão se tornou definitiva em 2025.

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Agora, o ex-jogador francês busca responsabilizar civil e criminalmente aqueles que considera responsáveis pelos danos causados à sua carreira política no futebol. Segundo sua defesa, o objetivo é esclarecer os bastidores que culminaram em sua exclusão da corrida presidencial e obter reparação pelos prejuízos sofridos.

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