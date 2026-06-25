Craque de Portugal revela influência de CR7 e exalta Neymar: 'Marcou minha infância' Atacante Pedro Neto citou os dois astros como referências em coletiva

Após coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (25), Pedro Neto, atacante de Portugal, revelou admiração pela obsessão do compatriota e companheiro de seleção, Cristiano Ronaldo, e exaltou a estreia de Neymar na Copa do Mundo. O craque brasileiro é uma figura que marcou a infância do jogador português, segundo o próprio atleta.

continua após a publicidade

➡️Torcida escolhe rival ideal do Brasil na segunda fase da Copa

– O Neymar é um jogador que marcou muito a minha geração, pela alegria e pelo que faz em campo. O fato de ele ter entrado (na seleção brasileira) e ter sido celebrado dessa maneira é a prova disso. Ele merece, por tudo o que passou. Marcou muito a minha infância pela sua maneira de jogar e de vivenciar o futebol. É algo que sempre ficou marcado em mim — elogiou o atacante português, de 26 anos, oito a menos do que o camisa 10 brasileiro.

Pedro Neto em coletiva da Seleção de Portugal pela Copa do Mundo (Foto: Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Pedro Neto é atacante do Chelsea, da Inglaterra, e um dos principais nomes ofensivos da nova geração portuguesa, que vê em Cristiano Ronaldo uma grande referência e ainda quer tentar fazê-lo alcançar o único título que falta na prateleira do astro de 41 anos. Titular nos dois primeiros jogos de Portugal nesta Copa do Mundo, Pedro Neto assistiu a Cristiano fazer história ao marcar duas vezes na goleada contra o Uzbequistão e se tornar o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes do Mundial. Ao ser perguntado sobre o feito, Pedro não economizou elogios ao camisa 7 português.

continua após a publicidade

➡️Argentina, Portugal e mais: quando o Brasil pode enfrentar as grandes seleções na Copa?

– É óbvio que o grupo ficou contente por ele. Sabemos que ele vive de gols, é obcecado por isso, e o grupo fica feliz. Gostamos de ver sempre os melhores fazendo o que mais gostam de fazer – disse Pedro Neto.

Com Pedro Neto e Cristiano Ronaldo, Portugal encara a Colômbia neste sábado (27) de olho na liderança do Grupo K. Para garantir a primeira colocação, a seleção portuguesa precisa vencer os colombianos, que são os líderes do grupo, com seis pontos conquistados, enquanto Portugal tem quatro. Caso alcance o objetivo, os lusos passarão para o lado de Brasil e Argentina no chaveamento, abrindo a possibilidade de um duelo contra Messi nas quartas de final e um eventual encontro com Neymar na semifinal.