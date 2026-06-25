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Craque de Portugal revela influência de CR7 e exalta Neymar: 'Marcou minha infância'

Atacante Pedro Neto citou os dois astros como referências em coletiva

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 15:09
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Pedro Neto cumprimenta Cristiano Ronaldo após gol de Portugal (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Após coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (25), Pedro Neto, atacante de Portugal, revelou admiração pela obsessão do compatriota e companheiro de seleção, Cristiano Ronaldo, e exaltou a estreia de Neymar na Copa do Mundo. O craque brasileiro é uma figura que marcou a infância do jogador português, segundo o próprio atleta.

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    – O Neymar é um jogador que marcou muito a minha geração, pela alegria e pelo que faz em campo. O fato de ele ter entrado (na seleção brasileira) e ter sido celebrado dessa maneira é a prova disso. Ele merece, por tudo o que passou. Marcou muito a minha infância pela sua maneira de jogar e de vivenciar o futebol. É algo que sempre ficou marcado em mim — elogiou o atacante português, de 26 anos, oito a menos do que o camisa 10 brasileiro.

    Pedro Neto falando em coletiva feita pela Seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026.
    Pedro Neto em coletiva da Seleção de Portugal pela Copa do Mundo (Foto: Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Pedro Neto é atacante do Chelsea, da Inglaterra, e um dos principais nomes ofensivos da nova geração portuguesa, que vê em Cristiano Ronaldo uma grande referência e ainda quer tentar fazê-lo alcançar o único título que falta na prateleira do astro de 41 anos. Titular nos dois primeiros jogos de Portugal nesta Copa do Mundo, Pedro Neto assistiu a Cristiano fazer história ao marcar duas vezes na goleada contra o Uzbequistão e se tornar o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes do Mundial. Ao ser perguntado sobre o feito, Pedro não economizou elogios ao camisa 7 português.

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    – É óbvio que o grupo ficou contente por ele. Sabemos que ele vive de gols, é obcecado por isso, e o grupo fica feliz. Gostamos de ver sempre os melhores fazendo o que mais gostam de fazer – disse Pedro Neto.

    Com Pedro Neto e Cristiano Ronaldo, Portugal encara a Colômbia neste sábado (27) de olho na liderança do Grupo K. Para garantir a primeira colocação, a seleção portuguesa precisa vencer os colombianos, que são os líderes do grupo, com seis pontos conquistados, enquanto Portugal tem quatro. Caso alcance o objetivo, os lusos passarão para o lado de Brasil e Argentina no chaveamento, abrindo a possibilidade de um duelo contra Messi nas quartas de final e um eventual encontro com Neymar na semifinal. 

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