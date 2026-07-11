Messi ultrapassa Pelé e alcança novo recorde na Copa do Mundo
Camisa 10 alcança façanha história no Mundial de 2026
Lionel Messi ultrapassou Pelé e chegou a 10 assistências com a Argentina em Copas do Mundo e se tornou o maior garçom na história do torneio. No duelo contra a Suíça, o camisa 10 cobrou um escanteio na cabeça de Alexis Mac Allister, que cabeceou para o fundo das redes.
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Na atual edição da Copa do Mundo, Messi deu sua primeira assistência na vitória da Argentina por 3 a 2 sobre o Egito. E nas quartas de final, o camisa 10 chegou ao seu segundo passe para um gol de outro companheiro no torneio.
Na última fase da Copa do Mundo, Messi já havia deixado Diego Maradona, com oito assistências, para trás, além de ter igualado o feito de Pelé entre os Mundiais de 1958 e 1970. E agora, o craque da Argentina assume a liderança na estatística de passes para gols no torneio.
Além de se tornar recordista em assistências, Messi é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo com 21 gols marcados em seis edições. O veterano de 39 anos possui um tento a mais em relação a Kylian Mbappé, que persegue o façanha do camisa 10 da Argentina.
Números de Messi em Copas do Mundo
- Maior artilheiro da história da Copa do Mundo - 21 gols
- Maior assistente da história da Copa do Mundo - 10 assistências
- Mais participações em gols na história da Copa do Mundo - 30
- Maior número de vitórias em Copas do Mundo - 21 vitórias
- Maior participações em Copas do Mundo - 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)
- Mais gols em jogos consecutivos de Copa do Mundo - 9 jogos
- Mais gols em jogos consecutivos de mata-mata de Copa do Mundo - 6 jogos
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