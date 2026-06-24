Calor extremo pode influenciar disputa da F1 no GP da Áustria Fórmula 1 prevê temperaturas de até 32°C e asfalto de 50°C no Red Bull Ring

A chuva não deve ser uma preocupação para equipes e pilotos no Grande Prêmio da Áustria deste fim de semana, mas o calor promete entrar em cena. De acordo com a previsão da Fórmula 1, as temperaturas subirão gradualmente entre sexta-feira (26) e domingo (28), com a pista podendo atingir 53°C. As condições extremas colocam em alerta a categoria e podem até acionar o protocolo de risco por calor.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O protocolo de calor da Fórmula 1 surgiu após os problemas enfrentados pelos pilotos no Grande Prêmio do Catar de 2023. Disputada sob temperaturas extremas, a corrida ficou marcada pelos diversos casos de mal-estar no grid. Esteban Ocon revelou ter vomitado dentro do capacete durante a prova, enquanto Logan Sargeant abandonou a corrida devido aos efeitos da desidratação e do calor intenso.

Como resposta, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) implementou uma série de medidas para proteger os competidores. Entre elas está a introdução de um sistema de resfriamento para os pilotos, que pode ser utilizado quando a categoria declara risco elevado de estresse térmico.

continua após a publicidade

Embora o uso do equipamento permaneça opcional, todos os carros precisam estar preparados para receber o sistema. A exigência busca garantir igualdade esportiva, evitando que pilotos que optem por não utilizar o dispositivo obtenham vantagem por conta do menor peso do conjunto.

➡️ Gabriel Bortoleto será substituido na F1 durante GP da Áustria

Qual a previsão do tempo oficial da F1?

Para o primeiro dia de ação na pista do GP da Áustria, na sexta-feira (26), quando acontecem os dois primeiros treinos livres, o céu deve permanecer limpo, com temperaturas variando entre 14,5°C e 31°C. Os ventos serão fracos, com rajadas de até 22 km/h, enquanto a temperatura da pista poderá alcançar 51°C.

continua após a publicidade

O cenário deve se repetir no sábado (27), dia do terceiro treino livre e da sessão de classificação. A máxima prevista é de 32°C, com mínima de 15°C e ventos entre fracos e moderados. A baixa umidade relativa do ar durante a tarde poderá amenizar a sensação térmica, mas a temperatura do asfalto ainda deve atingir cerca de 52°C, aumentando o desgaste dos pneus.

Para a corrida de domingo (28), a previsão segue favorável. O dia terá céu limpo, temperaturas entre 15°C e 32°C e umidade relativamente baixa durante a tarde. Não há expectativa de chuva, enquanto os ventos devem permanecer fracos, com rajadas ocasionais de até 27 km/h. A temperatura da pista poderá chegar a aproximadamente 53°C, criando condições desafiadoras ao longo da prova.

Logan Sargeant abandonou GP do Catar na F1 2023 com desidratação severa (Foto: Williams Racing)

🏎️ Aposte em seu piloto favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.