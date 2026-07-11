Bellingham exalta Inglaterra após vitória: 'Encontramos um jeito'
Autor de dois gols, meia elogiou a força da seleção inglesa em mais uma virada na Copa do Mundo
Jude Bellingham foi o protagonista da classificação da Inglaterra às semifinais da Copa do Mundo de 2026. Autor dos dois gols da vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, neste sábado (11), em Miami (EUA), o camisa 10 reconheceu que a equipe não apresentou seu melhor futebol, mas ressaltou a capacidade do grupo de superar as dificuldades da partida e encontrar uma forma de vencer.
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Bellingham valoriza entrega da Inglaterra
Na avaliação de Jude Bellingham, a classificação da Inglaterra foi construída muito mais pela capacidade de competir do que pelo desempenho técnico. O meia reconheceu que a equipe esteve abaixo do habitual, mas destacou a força do grupo para reagir durante a partida contra a Noruega.
— Foi uma aula magistral da Inglaterra, mas de um jeito diferente. Não foi daquelas em que a gente toca a bola sem parar e tem um milhão de chances, mas sim uma aula magistral de garra e espírito de luta. Estou muito orgulhoso da equipe. Sei que vão dizer que não jogamos o nosso melhor, mas as pessoas não entendem o quão difíceis são esses jogos.
— Em Miami, o calor era inacreditável, a umidade também. No final estávamos exaustos. Mérito dos rapazes, eles deram tudo de si. Vamos ter que encontrar essa mesma energia contra Suíça ou Argentina.
Apesar das dificuldades, Bellingham afirmou que a Inglaterra nunca deixou de acreditar na virada. Segundo o camisa 10, a confiança no elenco foi determinante para que a equipe permanecesse viva até encontrar o gol da classificação.
— Eu sempre penso que, esteja você perdendo por 1 a 0 ou por 2 a 0, sempre quer marcar o próximo gol. Mantenho a calma em meio às emoções. Confio na minha capacidade, mas confio ainda mais na capacidade dos meus companheiros e no trabalho que eles fazem.
Camisa 10 destaca força do grupo
Em entrevista à ITV, o meia voltou a destacar o espírito coletivo da Inglaterra e disse que o grupo tem encontrado diferentes maneiras de vencer durante a campanha no Mundial. Para ele, a participação dos reservas também foi decisiva para a classificação.
— Caráter, perseverança. Mesmo quando as coisas não estavam funcionando, encontramos um jeito de vencer o jogo novamente. Seja em 90 ou 120 minutos, daremos tudo de nós. Quem estava pronto para entrar, entrou e brilhou. Estou muito orgulhoso desta equipe novamente, em uma semifinal de Copa do Mundo. É uma vitória para todos. O país inteiro ganha, todos que nos apoiam, todos os jogadores e a comissão técnica. Mérito de todos.
Autor do gol da vitória na prorrogação, Bellingham classificou o lance como um dos mais importantes da carreira e revelou que já esperava uma boa entrada de Morgan Rogers durante a partida.
— É um gol importante, nos classificou para as semifinais, está entre os mais importantes. Eu disse para o Morgan Rogers continuar, porque sabia que ele causaria impacto. Já marquei muitos gols desse tipo. O goleiro fez uma grande defesa, mas tive a felicidade de estar no lugar certo para aproveitar o rebote.
Por fim, o inglês elogiou os atletas que disputam o primeiro grande torneio pela seleção e afirmou que a personalidade do elenco tem sido um dos diferenciais da campanha.
— Os novatos não pareceram novatos. Quem entrou jogou em alto nível. Você só conhece a mentalidade e a garra deles quando passa por situações como essa.
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