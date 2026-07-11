Bellingham exalta Inglaterra após vitória: 'Encontramos um jeito' Autor de dois gols, meia elogiou a força da seleção inglesa em mais uma virada na Copa do Mundo

Jude Bellingham foi o protagonista da classificação da Inglaterra às semifinais da Copa do Mundo de 2026. Autor dos dois gols da vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, neste sábado (11), em Miami (EUA), o camisa 10 reconheceu que a equipe não apresentou seu melhor futebol, mas ressaltou a capacidade do grupo de superar as dificuldades da partida e encontrar uma forma de vencer.

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Bellingham valoriza entrega da Inglaterra

Na avaliação de Jude Bellingham, a classificação da Inglaterra foi construída muito mais pela capacidade de competir do que pelo desempenho técnico. O meia reconheceu que a equipe esteve abaixo do habitual, mas destacou a força do grupo para reagir durante a partida contra a Noruega.

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— Foi uma aula magistral da Inglaterra, mas de um jeito diferente. Não foi daquelas em que a gente toca a bola sem parar e tem um milhão de chances, mas sim uma aula magistral de garra e espírito de luta. Estou muito orgulhoso da equipe. Sei que vão dizer que não jogamos o nosso melhor, mas as pessoas não entendem o quão difíceis são esses jogos.

— Em Miami, o calor era inacreditável, a umidade também. No final estávamos exaustos. Mérito dos rapazes, eles deram tudo de si. Vamos ter que encontrar essa mesma energia contra Suíça ou Argentina.

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Apesar das dificuldades, Bellingham afirmou que a Inglaterra nunca deixou de acreditar na virada. Segundo o camisa 10, a confiança no elenco foi determinante para que a equipe permanecesse viva até encontrar o gol da classificação.

— Eu sempre penso que, esteja você perdendo por 1 a 0 ou por 2 a 0, sempre quer marcar o próximo gol. Mantenho a calma em meio às emoções. Confio na minha capacidade, mas confio ainda mais na capacidade dos meus companheiros e no trabalho que eles fazem.

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Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Camisa 10 destaca força do grupo

Em entrevista à ITV, o meia voltou a destacar o espírito coletivo da Inglaterra e disse que o grupo tem encontrado diferentes maneiras de vencer durante a campanha no Mundial. Para ele, a participação dos reservas também foi decisiva para a classificação.

— Caráter, perseverança. Mesmo quando as coisas não estavam funcionando, encontramos um jeito de vencer o jogo novamente. Seja em 90 ou 120 minutos, daremos tudo de nós. Quem estava pronto para entrar, entrou e brilhou. Estou muito orgulhoso desta equipe novamente, em uma semifinal de Copa do Mundo. É uma vitória para todos. O país inteiro ganha, todos que nos apoiam, todos os jogadores e a comissão técnica. Mérito de todos.

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Autor do gol da vitória na prorrogação, Bellingham classificou o lance como um dos mais importantes da carreira e revelou que já esperava uma boa entrada de Morgan Rogers durante a partida.

— É um gol importante, nos classificou para as semifinais, está entre os mais importantes. Eu disse para o Morgan Rogers continuar, porque sabia que ele causaria impacto. Já marquei muitos gols desse tipo. O goleiro fez uma grande defesa, mas tive a felicidade de estar no lugar certo para aproveitar o rebote.

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Por fim, o inglês elogiou os atletas que disputam o primeiro grande torneio pela seleção e afirmou que a personalidade do elenco tem sido um dos diferenciais da campanha.

— Os novatos não pareceram novatos. Quem entrou jogou em alto nível. Você só conhece a mentalidade e a garra deles quando passa por situações como essa.

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Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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