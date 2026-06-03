Fifa divulga cores dos uniformes para a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
Entidade confirma que todas as seleções campeãs mundiais iniciarão a competição com seus uniformes tradicionais; estreantes também já conhecem as cores de suas estreias
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A oito dias da abertura da Copa do Mundo de 2026, a Fifa divulgou as cores dos uniformes que serão utilizados pelas 48 seleções nos 72 jogos da fase de grupos do torneio, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.
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Entre os destaques está a confirmação de que todas as seleções campeãs mundiais presentes na competição estrearão com seus uniformes tradicionais. O Brasil enfrentará o Marrocos com a clássica combinação de camisa amarela e calção azul, enquanto a Argentina entrará em campo diante da Argélia com o tradicional uniforme listrado em azul e branco.
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Os países-sede também abrirão suas campanhas utilizando suas cores principais. O México jogará de verde contra a África do Sul, o Canadá vestirá vermelho diante da Bósnia e Herzegovina, e os Estados Unidos atuarão com uniforme vermelho e branco no confronto contra o Paraguai.
A divulgação também marca um momento histórico para as seleções estreantes. Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão já sabem quais uniformes utilizarão em suas primeiras partidas em Copas do Mundo.
Campeões mundiais estreiam com cores tradicionais
- Brasil: camisa amarela e calção azul contra o Marrocos
- Argentina: uniforme azul e branco contra a Argélia
- França: azul-marinho e branco contra o Senegal
- Alemanha: branco com detalhes em preto, vermelho e dourado contra Curaçao
- Espanha: vermelho e azul contra Cabo Verde
- Inglaterra: uniforme totalmente branco contra a Croácia
- Uruguai: azul-claro contra a Arábia Saudita
Países-sede também usarão uniformes principais
- México: verde contra a África do Sul
- Canadá: vermelho contra a Bósnia e Herzegovina
- Estados Unidos: vermelho e branco contra o Paraguai
Estreantes já conhecem as cores de suas primeiras partidas
- Cabo Verde: uniforme branco contra a Espanha
- Curaçao: uniforme azul contra a Alemanha
- Jordânia: branco com detalhes vermelhos contra a Áustria
- Uzbequistão: uniforme branco contra a Colômbia
Segundo a Fifa, as cores dos uniformes ainda poderão sofrer alterações até as reuniões técnicas realizadas na véspera de cada partida. As definições para os confrontos do mata-mata serão divulgadas após a confirmação dos classificados para cada fase.
Em conformidade com o Regulamento da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os números de 1 a 26 serão atribuídos aos jogadores de cada equipe, sendo o número 1 reservado exclusivamente para um dos goleiros.
Além das definições sobre os uniformes, a Fifa anunciou novidades para a edição de 2026. Todas as camisas exibirão o emblema oficial da Copa do Mundo na manga direita e selos de campanhas de impacto social na manga esquerda. Durante a fase de grupos, os jogadores utilizarão o distintivo "Unidos pela Paz", que será substituído por outras campanhas nas fases eliminatórias.
Outra novidade será a utilização de patches especiais para reconhecer marcos individuais. Jogadores que estiverem disputando sua primeira Copa do Mundo receberão um selo de estreia, enquanto vencedores de premiações como Bola de Ouro, Chuteira de Ouro e Luva de Ouro terão distintivos dourados de reconhecimento.
CR7, Messi e mais: jogadores serão homenageados em 'patch' especial
A entidade também confirmou a criação do chamado "patch de legado", destinado a homenagear atletas com trajetória histórica no torneio. Entre os jogadores contemplados estão Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa, que disputarão sua sexta edição de Copa do Mundo.
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