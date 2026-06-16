Onde joga Édouard Mendy, o goleiro de Senegal na Copa do Mundo? Ex-Chelsea vive fase avassaladora no futebol do Oriente Médio

A seleção de Senegal faz a sua aguardada estreia na Copa do Mundo de 2026 hoje, às 16h, em um confronto pesado contra a França pelo Grupo I, no MetLife Stadium. Para segurar o poderoso ataque europeu, os africanos apostam as suas fichas na experiência e na liderança de Édouard Mendy.

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Aos 34 anos, o goleiro carrega no currículo o topo do futebol global, já tendo sido eleito o Melhor Goleiro do Mundo pela Fifa em 2021. Diante de tamanha grife, muitos torcedores se perguntam: em qual equipe Mendy atua hoje em dia?

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Atualmente no Al-Ahli (SAU), <strong>Édouard Mendy</strong>, já foi eleito melhor goleiro do mundo pela Fifa em 2021 quando jogava no Chelsea (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Onde joga Édouard Mendy atualmente?

Atualmente, Édouard Mendy é o goleiro titular e capitão do Al-Ahli, da Arábia Saudita. O arqueiro se transferiu para o clube de Jidá em 2023 e, após se consolidar como uma das maiores estrelas da badalada Liga Saudita, renovou o seu vínculo recentemente até 2028.

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Mendy vive um momento espetacular no Oriente Médio, empilhando taças e dominando o continente asiático com conquistas históricas:

Liga dos Campeões da Elite da AFC (2024/25): Campeão em cima do Kawasaki Frontale (Japão) e eleito o melhor goleiro da competição. Liga dos Campeões da Elite da AFC (2025/26): Bicampeão continental consecutivo, erguendo a taça como capitão em maio deste ano após bater o Machida Zelvia (Japão).

Do drama do desemprego à consagração: a linha do tempo

A história de Mendy é um dos contos de fadas mais fascinantes do futebol moderno. Em 2014, aos 22 anos, ele foi dispensado pelo Cherbourg (da terceira divisão francesa) e passou um ano inteiro desempregado. Sem clube, o atleta precisou se registrar no fundo de assistência social da França enquanto procurava empregos fora do esporte para sobreviver.

A reviravolta aconteceu em 2015, quando ganhou uma chance para ser o quarto goleiro do time B do Marseille. O resto é história.

Período Clube País Resumo da passagem 2011–2014 Cherbourg França Início difícil na terceira divisão francesa. 2015–2016 Marseille II França Recomeço por baixo como reserva do time B. 2016–2019 Reims França Assumiu a titularidade, foi campeão da Ligue 2 e subiu à elite. 2019–2020 Rennes França Levou o clube ao 3º lugar do Francês e à vaga inédita na Champions. 2020–2023 Chelsea Inglaterra Campeão da Champions (2021), do Mundial e Melhor Goleiro do Mundo Fifa. 2023–Hoje Al-Ahli Arábia Saudita Atual capitão e bicampeão da Champions da Ásia.

Francês de nascimento, senegalês de coração

Nascido em Montivilliers, na França, Mendy tinha um leque de opções internacionais por sua ancestralidade: a nacionalidade francesa (por nascimento), a bissau-guineense (por parte de pai) e a senegalesa (por parte de mãe). Ele é, inclusive, primo legítimo do lateral-esquerdo Ferland Mendy, do Real Madrid e da seleção francesa.

Em 2016, com o pai gravemente doente, chegou a jogar amistosos por Guiné-Bissau como homenagem. Contudo, recusou a convocação oficial para a Copa Africana de Nações e escolheu defender a seleção principal de Senegal.

A escolha rendeu frutos eternos. Pelos Leões da Teranga, Mendy virou titular absoluto, faturou a inédita Copa Africana de Nações de 2021 (sendo eleito o melhor da posição) e recebeu a medalha de Grande Oficial da Ordem Nacional do Leão, a maior honraria política e social concedida pelo governo de Senegal.

França x Senegal

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