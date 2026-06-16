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Onde joga Édouard Mendy, o goleiro de Senegal na Copa do Mundo?

Ex-Chelsea vive fase avassaladora no futebol do Oriente Médio

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 16:15
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Édouard Mendy está no Al-Ahli, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação)
Édouard Mendy está no Al-Ahli, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação)

A seleção de Senegal faz a sua aguardada estreia na Copa do Mundo de 2026 hoje, às 16h, em um confronto pesado contra a França pelo Grupo I, no MetLife Stadium. Para segurar o poderoso ataque europeu, os africanos apostam as suas fichas na experiência e na liderança de Édouard Mendy.

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    Aos 34 anos, o goleiro carrega no currículo o topo do futebol global, já tendo sido eleito o Melhor Goleiro do Mundo pela Fifa em 2021. Diante de tamanha grife, muitos torcedores se perguntam: em qual equipe Mendy atua hoje em dia?

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    Atualmente no Al-Ahli (SAU), Édouard Mendy, já foi eleito melhor goleiro do mundo pela Fifa em 2021 quando jogava no Chelsea (Foto: Glyn Kirk / AFP)
    Atualmente no Al-Ahli (SAU), <strong>Édouard Mendy</strong>, já foi eleito melhor goleiro do mundo pela Fifa em 2021 quando jogava no Chelsea (Foto: Glyn Kirk / AFP)

    Onde joga Édouard Mendy atualmente?

    Atualmente, Édouard Mendy é o goleiro titular e capitão do Al-Ahli, da Arábia Saudita. O arqueiro se transferiu para o clube de Jidá em 2023 e, após se consolidar como uma das maiores estrelas da badalada Liga Saudita, renovou o seu vínculo recentemente até 2028.

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    Mendy vive um momento espetacular no Oriente Médio, empilhando taças e dominando o continente asiático com conquistas históricas:

    1. Liga dos Campeões da Elite da AFC (2024/25): Campeão em cima do Kawasaki Frontale (Japão) e eleito o melhor goleiro da competição.
    2. Liga dos Campeões da Elite da AFC (2025/26): Bicampeão continental consecutivo, erguendo a taça como capitão em maio deste ano após bater o Machida Zelvia (Japão).

    Do drama do desemprego à consagração: a linha do tempo

    A história de Mendy é um dos contos de fadas mais fascinantes do futebol moderno. Em 2014, aos 22 anos, ele foi dispensado pelo Cherbourg (da terceira divisão francesa) e passou um ano inteiro desempregado. Sem clube, o atleta precisou se registrar no fundo de assistência social da França enquanto procurava empregos fora do esporte para sobreviver.

    A reviravolta aconteceu em 2015, quando ganhou uma chance para ser o quarto goleiro do time B do Marseille. O resto é história.

    PeríodoClubePaísResumo da passagem

    2011–2014

    Cherbourg

    França

    Início difícil na terceira divisão francesa.

    2015–2016

    Marseille II

    França

    Recomeço por baixo como reserva do time B.

    2016–2019

    Reims

    França

    Assumiu a titularidade, foi campeão da Ligue 2 e subiu à elite.

    2019–2020

    Rennes

    França

    Levou o clube ao 3º lugar do Francês e à vaga inédita na Champions.

    2020–2023

    Chelsea

    Inglaterra

    Campeão da Champions (2021), do Mundial e Melhor Goleiro do Mundo Fifa.

    2023–Hoje

    Al-Ahli

    Arábia Saudita

    Atual capitão e bicampeão da Champions da Ásia.

    Francês de nascimento, senegalês de coração

    Nascido em Montivilliers, na França, Mendy tinha um leque de opções internacionais por sua ancestralidade: a nacionalidade francesa (por nascimento), a bissau-guineense (por parte de pai) e a senegalesa (por parte de mãe). Ele é, inclusive, primo legítimo do lateral-esquerdo Ferland Mendy, do Real Madrid e da seleção francesa.

    Em 2016, com o pai gravemente doente, chegou a jogar amistosos por Guiné-Bissau como homenagem. Contudo, recusou a convocação oficial para a Copa Africana de Nações e escolheu defender a seleção principal de Senegal.

    A escolha rendeu frutos eternos. Pelos Leões da Teranga, Mendy virou titular absoluto, faturou a inédita Copa Africana de Nações de 2021 (sendo eleito o melhor da posição) e recebeu a medalha de Grande Oficial da Ordem Nacional do Leão, a maior honraria política e social concedida pelo governo de Senegal.

    França x Senegal
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