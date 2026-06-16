Onde joga Édouard Mendy, o goleiro de Senegal na Copa do Mundo?
Ex-Chelsea vive fase avassaladora no futebol do Oriente Médio
A seleção de Senegal faz a sua aguardada estreia na Copa do Mundo de 2026 hoje, às 16h, em um confronto pesado contra a França pelo Grupo I, no MetLife Stadium. Para segurar o poderoso ataque europeu, os africanos apostam as suas fichas na experiência e na liderança de Édouard Mendy.
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Aos 34 anos, o goleiro carrega no currículo o topo do futebol global, já tendo sido eleito o Melhor Goleiro do Mundo pela Fifa em 2021. Diante de tamanha grife, muitos torcedores se perguntam: em qual equipe Mendy atua hoje em dia?
Onde joga Édouard Mendy atualmente?
Atualmente, Édouard Mendy é o goleiro titular e capitão do Al-Ahli, da Arábia Saudita. O arqueiro se transferiu para o clube de Jidá em 2023 e, após se consolidar como uma das maiores estrelas da badalada Liga Saudita, renovou o seu vínculo recentemente até 2028.
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Mendy vive um momento espetacular no Oriente Médio, empilhando taças e dominando o continente asiático com conquistas históricas:
- Liga dos Campeões da Elite da AFC (2024/25): Campeão em cima do Kawasaki Frontale (Japão) e eleito o melhor goleiro da competição.
- Liga dos Campeões da Elite da AFC (2025/26): Bicampeão continental consecutivo, erguendo a taça como capitão em maio deste ano após bater o Machida Zelvia (Japão).
Do drama do desemprego à consagração: a linha do tempo
A história de Mendy é um dos contos de fadas mais fascinantes do futebol moderno. Em 2014, aos 22 anos, ele foi dispensado pelo Cherbourg (da terceira divisão francesa) e passou um ano inteiro desempregado. Sem clube, o atleta precisou se registrar no fundo de assistência social da França enquanto procurava empregos fora do esporte para sobreviver.
A reviravolta aconteceu em 2015, quando ganhou uma chance para ser o quarto goleiro do time B do Marseille. O resto é história.
|Período
|Clube
|País
|Resumo da passagem
2011–2014
Cherbourg
França
Início difícil na terceira divisão francesa.
2015–2016
Marseille II
França
Recomeço por baixo como reserva do time B.
2016–2019
Reims
França
Assumiu a titularidade, foi campeão da Ligue 2 e subiu à elite.
2019–2020
Rennes
França
Levou o clube ao 3º lugar do Francês e à vaga inédita na Champions.
2020–2023
Chelsea
Inglaterra
Campeão da Champions (2021), do Mundial e Melhor Goleiro do Mundo Fifa.
2023–Hoje
Al-Ahli
Arábia Saudita
Atual capitão e bicampeão da Champions da Ásia.
Francês de nascimento, senegalês de coração
Nascido em Montivilliers, na França, Mendy tinha um leque de opções internacionais por sua ancestralidade: a nacionalidade francesa (por nascimento), a bissau-guineense (por parte de pai) e a senegalesa (por parte de mãe). Ele é, inclusive, primo legítimo do lateral-esquerdo Ferland Mendy, do Real Madrid e da seleção francesa.
Em 2016, com o pai gravemente doente, chegou a jogar amistosos por Guiné-Bissau como homenagem. Contudo, recusou a convocação oficial para a Copa Africana de Nações e escolheu defender a seleção principal de Senegal.
A escolha rendeu frutos eternos. Pelos Leões da Teranga, Mendy virou titular absoluto, faturou a inédita Copa Africana de Nações de 2021 (sendo eleito o melhor da posição) e recebeu a medalha de Grande Oficial da Ordem Nacional do Leão, a maior honraria política e social concedida pelo governo de Senegal.
França x Senegal
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