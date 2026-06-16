Alexander-Arnold: por que o lateral é ignorado na Inglaterra? A lesão de Livramento abriu uma vaga na Inglaterra, mas Arnold voltou a ser preterido

A Inglaterra confirmou a baixa de Toni Livramento no início da tarde desta terça-feira (16). Para preencher a vaga na Copa do Mundo , o técnico Thomas Tuchel convocou Trevoh Chalobah , um zagueiro de origem, para reportar a linha de defesa. A decisão levanta um questionamento imediato e imediato: qual o real motivo para o comandante insistir em ignorar o lateral Trent Alexander-Arnold , do Real Madrid ?

continua após a publicidade

A escolha pelo substituto escanou a preferência do treinador alemão pelos defensores altos e com forte imposição física. Além disso, o histórico pesa a favor do recém-convocado. Tuchel conhece bem o potencial de Chalobah desde os tempos em que trabalharam juntos no Chelsea , um fator de confiança que aplicou ainda mais as chances de Arnold .

Trent Alexander-Arnold em ação pela seleção inglesa (Foto: Henry Nicholls/AFP)

Realidade em Madrid

Do outro lado, a estrela do Real Madrid sofre com a falta de sequência e não apresenta o vigor físico exigido pela atual comissão técnica inglesa. O lateral conviveu com séries sérias que melhoraram seu início de trajetória no clube merengue. A contusão mais grave ocorreu em dezembro de 2025, com uma ruptura muscular no reto femoral da coxa esquerda, o que levou o jogador dos gramados por cerca de dois meses.

continua após a publicidade

Os números na Espanha também não empolgam e ajudam a explicar a ausência. Pela La Liga, o atleta disputou 21 partidas, não fez gols e somou apenas quatro assistências. Na Champions League, o cenário é semelhante: em nove confrontos, não balançou as redes e contribuiu com apenas um passe decisivo. Fica evidente que Arnold ainda não se firmou em seu novo clube, fato que justifica a opção do treinador por levar um jogador improvisado para o setor.

Opções da Inglaterra

Com a nova configuração, o elenco da Inglaterra conta agora com três laterais de ofício. A lista inclui Reece James , Djed Spence — representante do Tottenham Hotspur capaz de atuar nos dois corredores — e Nico O'Reilly , do Manchester City, que também exercem funções no meio-campo.

continua após a publicidade

A seleção inglesa faz sua primeira partida no torneio no dia 17, às 16h (horário de Brasília), contra a Croácia . O confronto ocorre no AT&T Stadium , em Dallas , nos Estados Unidos , onde a nova linha defensiva inglesa terá seu primeiro teste oficial.

🎁 Ganhe R$5 toda semana em aposta grátis na Superbet

* É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.