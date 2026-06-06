A Inglaterra venceu a Nova Zelândia por 1 a 0, neste sábado (6), no Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida (EUA), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Com gol solitário de Harry Kane, os Leões sofreram com o calor e fizeram partida pouco inspirada para bater os neozelandeses.

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Os ingleses voltam a campo antes da Copa do Mundo para encarar a Costa Rica, no último amistoso antes do Mundial. A partida será realizada na quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Inter&Co Stadium, na Flórida (EUA).

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Como foi Inglaterra x Nova Zelândia?

No primeiro tempo, a seleção inglesa foi ao ataque pressionar os neozelandeses, que se fecharam no campo defensivo. Com a retranca, a Inglaterra teve dificuldade em criar chances de gol e apostou em chutes de fora da área e bolas cruzadas. Em uma delas, Kobbie Mainoo chutou por cima do travessão e levou perigo. Antes do apito final, em cruzamento de Djed Spence, o artilheiro Harry Kane deu uma casquinha na bola de cabeça e abriu o placar aos Leões.

Com gol de Kane, a Inglaterra venceu a Nova Zelândia em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

Com calor de cerca de 35º, Thomas Tuchel substituiu todos os jogadores no intervalo, dando espaço para Rio Ngumoha, que fez a estreia pela seleção inglesa mesmo sem ter sido convocado pelo treinador. Do outro lado, a Nova Zelândia preferiu por mudar o time durante a segunda etapa. Em campo, a partida ficou morna, sem chances de gol de ambos os lados, e a Inglaterra concretizou a vitória por 1 a 0.

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Inglaterra na Copa do Mundo

Após os amistosos, A Inglaterra faz a sua estreia oficial na Copa do Mundo no dia 17 de junho, às 17h (horário de Brasília), em um confronto contra a Croácia, no AT&T Stadium, em Dallas. A equipe inglesa integra o Grupo L da competição, que também conta com as seleções de Gana e do Panamá.

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