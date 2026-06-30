Noruega, rival do Brasil, vem de feito inédito em Copas do Mundo País nunca havia vencido uma partida de mata-mata em Mundiais

A Seleção Brasileira vai enfrentar, domingo, às 17h (de Brasília), a melhor Noruega de todos os tempos, no Estádio New York/New Jersey. Isso porque o triunfo desta terça-feira, sobre a Costa do Marfim, foi o primeiro em mata-mata de Copas do Mundo na história do país.

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O artilheiro da Noruega, Erling Haaland, de 25 anos, por sinal, nem era nascido na última vez que a seleção local havia se classificado para uma edição de Mundial, em 1998, na França. E, com nada menos que 16 gols, o centroavante foi fundamental para o país retornar à competição. Nesta Copa, o atacante já marcou cinco vezes, um a menos que o principal goleador da Copa, o argentino Lionel Messi.

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Tanto nessa última campanha, há 28 anos, quanto na primeira, em 1938, a Noruega parou nas oitavas de final. Sendo que, na edição em que o país debutou, todas as 16 seleções já estreavam nessa fase.

Em 1998, Noruega virou para cima do Brasil

Curiosamente, em 1998, os noruegueses também cruzaram o caminho da Seleção Brasileira, que ficaria com o vice-campeonato. Naquela edição, os países se enfrentaram na terceira fase de grupos, com o Brasil já classificado e os rivais - que vinham de empate com Marrocos e Escócia - precisando do triunfo para avançar. No final, teve vitória de virada dos vikings, por 2 a 1. Bebeto abriu o placar, enquanto Tore André Flo e Rekdal (de pênalti, cometido por Júnior Baiano) garantiram a vitória da Noruega.

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Nas oitavas de final na França, no entanto, o sonho do país virou pesadelo, com a derrota para a Itália por 1 a 0.

Atacante norueguês agacha para comemorar a vitória sobre o Brasil em 1998 (Foto: Fifa/Divulgação)

Quatro anos antes, na Copa dos EUA de 1994, a Noruega estreou com vitória (1 a 0) sobre o México, gol de Rekdal no fim. Porém, na sequência, o país perdeu para a Itália (1 a 0) e empatou sem gols com a Irlanda. O saldo de gols foi decisivo para eliminar os noruegueses ainda na fase inicial.

Já na primeira participação norueguesa em Copas, em 1938, os italianos também foram os algozes, vencendo por 2 a 1, na prorrogação, nas oitavas de final.

País tem cinco vitórias em Mundiais

Em quatro participações em Mundiais, a Noruega soma quatro derrotas, três empates e cinco vitórias, contando com a desta terça, sobre a Costa do Marfim.

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