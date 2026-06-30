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Capitão da Noruega comemora classificação e prega otimismo contra o Brasil: 'Tudo é possível'

O meia destacou ainda o duelo contra seus companheiros de Arsenal

PorVitor PalharesEnviado Especial
30/06/2026 18:03
Atualizado há 3 minutos
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Ødegaard dá entrevista na zona mista (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
Odegaard, capitão da Noruega, dá entrevista na zona mista (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

DALLAS, TX (EUA) - Classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo após vitória por 2 a 1 contra a Costa do Marfim, a Noruega enfrentará o Brasil. Após o triunfo desta terça-feira no AT&T Stadium, o meio-campista Odegaard projetou o duelo contra a Seleção Brasileira.

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    • – Pensaremos sobre isso agora. Estamos muito orgulhosos de termos nos classificado após muito tempo. É inacreditável, vamos aproveitar o dia de hoje e nos preparar para o Brasil. Tudo é possível, temos que tentar, continuaremos acreditando e sonhando – comentou o capitão da Noruega na zona mista.

    – Esperamos um jogo duro. Eles têm um time muito bom. Será um teste difícil para nós. Eu conheço alguns jogadores do Arsenal, jogadores de alto nível. Acredito que podemos lutar – projetou Odegaard sobre reencontrar os companheiros de clube Martinelli e Gabriel Magalhães.

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    Odegaard exalta Copa do Mundo de Haaland

    Principal jogador da seleção da Noruega, Erling Haaland assumiu a vice-artilharia da Copa do Mundo ao marcar um dos gols de sua equipe contra a Costa do Marfim. Após a classificação, Odegaard falou sobre o desempenho do companheiro.

    – Tivemos algumas atuações muito boas nesta Copa do Mundo, especialmente dos atacantes. Messi segue como artilheiro. Mas Erling (Haaland) segue marcando gols sempre que joga. É ótimo contar com ele no time e quero criar o máximo de oportunidades para ele – analisa o capitão da Noruega.

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    Odegaard, capitão da Noruega, dá entrevista na zona mista (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
    Odegaard, capitão da Noruega, dá entrevista na zona mista (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

    Classificação da Noruega

    Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 na tarde desta terça-feira (30), no AT&T Stadium, em Dallas, e agora enfrenta o Brasil nas oitavas de final da Copa do MundoNusa, no primeiro tempo, e Haaland, nos minutos finais, marcaram para os europeus, enquanto Diallo, que saiu do banco de reservas, descontou. Com o resultado, os marfinenses se despedem da competição após a primeira classificação da história ao mata-mata.

    Agora, a Seleção Brasileira terá Haaland pelo caminho na busca pelo hexacampeonato. As equipes se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Será a segunda partida da Seleção no estádio, onde empatou por 1 a 1 com o Marrocos na estreia da fase de grupos.

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