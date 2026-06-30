Brasileiros reagem a Brasil x Noruega pela Copa do Mundo: 'Vem tranquila' Confronto acontece pelas oitavas de final do Mundial

A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, nesta terça-feira (30), e assim avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Agora, a equipe europeia irá enfrentar o Brasil. Diante do cenário, torcedores brasileiros reagiram ao confronto nas redes sociais.

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O confronto está marcado para este domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos. Para a ocasião, os brasileiros se mostraram confiantes para a partida e até brincaram com alertas a equipe adversária. Veja a repercussão abaixo:

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VEM TRANQUILA NORUEGA



DOMINGO VOCÊS VOLTAM REMANDO PRA CASA 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/QmkXHQh80S — SACOXA (@sacoritiba) June 30, 2026

VEM TRANQUILO HAALAND! NÃO TEREMOS PENA! #táliberadoacreditar pic.twitter.com/NGBgYJ67iS — Se Ficar Puto É Pior (@sfpepior) June 30, 2026

Pegar meus arcos e flechas 🏹, pq lá vem um navio cheio de europeus querendo invadir o meu território 💚



Hahahahahah próximo adversário do Br 🇧🇷 é a Noruega 🇳🇴

Teremos Vini Jr vs Haaland ! pic.twitter.com/Dpq5TjEzjK — ✠ Karen 🗣️ (@Karenpaula05) June 30, 2026

pode vir Noruega mas vem sem Haaland pic.twitter.com/XfiCHz5zTb — aipts 🇧🇷⚽ (@dcomiccs) June 30, 2026

jogadores da noruega abraçam haaland na hora do gol contra a costa do marfim (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Como foi Noruega x Costa do Marfim?

Como esperado, a Noruega iniciou a partida com maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em chances de gol. Aos poucos, a Costa do Marfim equilibrou as ações e passou a ameaçar em jogadas pelos lados. Na melhor oportunidade da equipe na primeira etapa, Pépé recebeu bom passe de Diomande, mas finalizou sem direção.

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Sem conseguir construir jogadas coletivas com frequência, a Noruega encontrou no talento individual de Nusa a solução para abrir o placar. O atacante arriscou de fora da área e acertou o ângulo esquerdo de Fofana, aos 39 minutos, para marcar seu primeiro gol neste Mundial. Ainda antes do intervalo, Haaland teve a chance de ampliar a vantagem ao receber na pequena área, mas parou no bloqueio da defesa marfinense.

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A Costa do Marfim retornou para a segunda etapa com a necessidade de anotar um gol para não ser eliminada da Copa do Mundo. A pressão, mesmo desorganizada em alguns momentos, surtiu efeito, e os africanos foram as redes com Diallo, que deixou o banco de reservas e marcou após ótima jogada individual.

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A estrela de Haaland voltou a brilhar nesta edição da Copa. O atacante, praticamente sem marcação, recebeu passe dentro da área e apenas desviou para o fundo das redes, recolocando a Noruega em vantagem no Texas. Já nos acréscimos, Nyland fez uma defesa decisiva para garantir a vitória por 2 a 1.