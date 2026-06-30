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Brasileiros reagem a Brasil x Noruega pela Copa do Mundo: 'Vem tranquila'

Confronto acontece pelas oitavas de final do Mundial

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 17:10
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Noruega se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo
Noruega se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo

A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, nesta terça-feira (30), e assim avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Agora, a equipe europeia irá enfrentar o Brasil. Diante do cenário, torcedores brasileiros reagiram ao confronto nas redes sociais.

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    O confronto está marcado para este domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos. Para a ocasião, os brasileiros se mostraram confiantes para a partida e até brincaram com alertas a equipe adversária. Veja a repercussão abaixo:

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    haaland abraçado por companheiro na comemoracão do gol
    jogadores da noruega abraçam haaland na hora do gol contra a costa do marfim (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Como foi Noruega x Costa do Marfim?

    Como esperado, a Noruega iniciou a partida com maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em chances de gol. Aos poucos, a Costa do Marfim equilibrou as ações e passou a ameaçar em jogadas pelos lados. Na melhor oportunidade da equipe na primeira etapa, Pépé recebeu bom passe de Diomande, mas finalizou sem direção.

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    Sem conseguir construir jogadas coletivas com frequência, a Noruega encontrou no talento individual de Nusa a solução para abrir o placar. O atacante arriscou de fora da área e acertou o ângulo esquerdo de Fofana, aos 39 minutos, para marcar seu primeiro gol neste Mundial. Ainda antes do intervalo, Haaland teve a chance de ampliar a vantagem ao receber na pequena área, mas parou no bloqueio da defesa marfinense.

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    Costa do Marfim retornou para a segunda etapa com a necessidade de anotar um gol para não ser eliminada da Copa do Mundo. A pressão, mesmo desorganizada em alguns momentos, surtiu efeito, e os africanos foram as redes com Diallo, que deixou o banco de reservas e marcou após ótima jogada individual.

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    A estrela de Haaland voltou a brilhar nesta edição da Copa. O atacante, praticamente sem marcação, recebeu passe dentro da área e apenas desviou para o fundo das redes, recolocando a Noruega em vantagem no Texas. Já nos acréscimos, Nyland fez uma defesa decisiva para garantir a vitória por 2 a 1.

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