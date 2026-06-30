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Noruega e Costa do Marfim têm duelo entre astro e joia antes de encontro com o Brasil

Equipes se enfrentam nesta terça-feira por uma vaga nas oitavas de final do Mundial

PorVitor PalharesEnviado especial
30/06/2026 04:04
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Haaland comemora gol marcado contra o Iraque na estreia na Copa do Mundo 2026
Haaland comemora gol marcado contra o Iraque na estreia na Copa do Mundo 2026 (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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ARLINGTON, TX (EUA) - Noruega e Costa do Marfim disputam nesta terça-feira (30) uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Além da classificação, o confronto no AT&T Stadium, com início às 14h (de Brasília), definirá o próximo adversário da Seleção Brasileira no mata-mata. As equipes avançaram à fase eliminatória como segundas colocadas dos grupos I e E, respectivamente.

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    Apesar das temperaturas que ultrapassam os 38 graus no verão do Texas, Noruega e Costa do Marfim terão um cenário diferente no AT&T Stadium. A arena climatizada ameniza o calor e pode reduzir uma eventual vantagem dos marfinenses, mais habituados a condições semelhantes.

    Em campo, o confronto coloca frente a frente duas referências ofensivas de gerações distintas: Haaland, principal estrela da Noruega e consolidado no Manchester City, da Inglaterra. E Diomandé, joia do RB Leipzig, da Alemanha, e nome cobiçado por alguns dos principais clubes do futebol europeu.

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    Noruega e elenco poupado

    A Noruega chega ao confronto após preservar parte de seus principais jogadores na derrota para a França, pela última rodada da fase de grupos. Haaland e Odegaard estiveram entre os poupados por decisão da comissão técnica, que optou por administrar o desgaste físico do elenco de olho no mata-mata.

    Antes disso, a Noruega havia vencido Senegal e Iraque, com Haaland como principal destaque. O atacante marcou quatro gols nas duas partidas e aparece na perseguição a Messi, artilheiro da Copa do Mundo até aqui, com seis.

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    A Noruega tem no 4-3-3 sua formação base. Haaland é a principal referência ofensiva, embora tenha liberdade para deixar a área e participar da construção das jogadas. Sorloth divide as responsabilidades no ataque, enquanto Odegaard atua como elo entre o meio-campo e o setor ofensivo, centralizando a criação e, em alguns momentos, aproximando-se de Nusa para gerar triangulações.

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    Costa do Marfim

    A Costa do Marfim somou duas vitórias na fase de grupos, chegou a seis pontos e terminou na segunda colocação do Grupo E, garantindo pela primeira vez a classificação a um mata-mata de Copa do Mundo.

    No ataque, o time tem em Diomandé sua principal referência. O jogador do RB Leipzig concentra a maior parte das ações ofensivas, atua como opção constante na frente e aparece como principal alvo nas jogadas de transição e ataque rápido.

    Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha
    Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha, em jogo da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexander Hassenstein / AFP)

    A equipe atua no 4-3-3, com bloco compacto e aposta na saída rápida após a recuperação da bola. A ideia passa por explorar a velocidade pelos lados e acelerar o jogo em direção ao ataque, com movimentação constante dos atacantes.

    A Costa do Marfim também conta com Kessié como principal nome do meio-campo, responsável pelo equilíbrio entre marcação e saída de bola. No ataque, Nicolas Pépé surge como alternativa pelos lados do campo, assim como Diomandé.

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