Noruega e Costa do Marfim têm duelo entre astro e joia antes de encontro com o Brasil Equipes se enfrentam nesta terça-feira por uma vaga nas oitavas de final do Mundial

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ARLINGTON, TX (EUA) - Noruega e Costa do Marfim disputam nesta terça-feira (30) uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Além da classificação, o confronto no AT&T Stadium, com início às 14h (de Brasília), definirá o próximo adversário da Seleção Brasileira no mata-mata. As equipes avançaram à fase eliminatória como segundas colocadas dos grupos I e E, respectivamente.

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Apesar das temperaturas que ultrapassam os 38 graus no verão do Texas, Noruega e Costa do Marfim terão um cenário diferente no AT&T Stadium. A arena climatizada ameniza o calor e pode reduzir uma eventual vantagem dos marfinenses, mais habituados a condições semelhantes.

Em campo, o confronto coloca frente a frente duas referências ofensivas de gerações distintas: Haaland, principal estrela da Noruega e consolidado no Manchester City, da Inglaterra. E Diomandé, joia do RB Leipzig, da Alemanha, e nome cobiçado por alguns dos principais clubes do futebol europeu.

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Noruega e elenco poupado

A Noruega chega ao confronto após preservar parte de seus principais jogadores na derrota para a França, pela última rodada da fase de grupos. Haaland e Odegaard estiveram entre os poupados por decisão da comissão técnica, que optou por administrar o desgaste físico do elenco de olho no mata-mata.

Antes disso, a Noruega havia vencido Senegal e Iraque, com Haaland como principal destaque. O atacante marcou quatro gols nas duas partidas e aparece na perseguição a Messi, artilheiro da Copa do Mundo até aqui, com seis.

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A Noruega tem no 4-3-3 sua formação base. Haaland é a principal referência ofensiva, embora tenha liberdade para deixar a área e participar da construção das jogadas. Sorloth divide as responsabilidades no ataque, enquanto Odegaard atua como elo entre o meio-campo e o setor ofensivo, centralizando a criação e, em alguns momentos, aproximando-se de Nusa para gerar triangulações.

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Costa do Marfim

A Costa do Marfim somou duas vitórias na fase de grupos, chegou a seis pontos e terminou na segunda colocação do Grupo E, garantindo pela primeira vez a classificação a um mata-mata de Copa do Mundo.

No ataque, o time tem em Diomandé sua principal referência. O jogador do RB Leipzig concentra a maior parte das ações ofensivas, atua como opção constante na frente e aparece como principal alvo nas jogadas de transição e ataque rápido.

Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha, em jogo da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexander Hassenstein / AFP)

A equipe atua no 4-3-3, com bloco compacto e aposta na saída rápida após a recuperação da bola. A ideia passa por explorar a velocidade pelos lados e acelerar o jogo em direção ao ataque, com movimentação constante dos atacantes.

A Costa do Marfim também conta com Kessié como principal nome do meio-campo, responsável pelo equilíbrio entre marcação e saída de bola. No ataque, Nicolas Pépé surge como alternativa pelos lados do campo, assim como Diomandé.

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