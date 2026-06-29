Eliminação da Alemanha mantém 'maldição das campeãs' na Copa do Mundo; entenda Desde 2006, apenas uma seleção campeã venceu um jogo de mata-mata

A Alemanha foi superada pelo Paraguai nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, e se despediu da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (29). A queda precoce da tetracampeã mundial contribui para uma escrita negativa que atinge a maioria das últimas equipes vencedoras do torneio.

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Desde 2006, apenas uma seleção campeã do mundo conseguiu ganhar um jogo de mata-mata nas edições seguintes após o título. A "maldição" só não afetou a França, que levou a taça em 2018 e passou por todas as fases eliminatórias até a final em 2022.

Itália, Espanha e Alemanha foram as maiores vítimas. A Azzurra se sagrou tetracampeã mundial em 2006, mas em 2010 e 2014 não avançou da fase de grupos. Nas últimas três edições, sequer se classificou para a competição.

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A Roja também caiu na fase de grupos em 2014, quatro anos após conquistar o título inédito. Já em 2018 e 2022, parou nas oitavas de final.

Agora, foi a vez da Alemanha manter o retrospecto negativo. Depois da conquista de 2014, os alemães amargaram duas eliminações seguidas na fase de grupos, em 2018 e 2022, voltando a figurar no mata-mata da Copa do Mundo somente este ano.

No entanto, a alegria pelo retorno a uma fase eliminatória do Mundial durou pouco. A seleção alemã caiu na segunda fase, etapa que antecede as oitavas de final e foi inaugurada nesta edição do torneio por conta do maior número de times participantes.

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Argentina e Espanha podem 'quebrar maldição'

Messi comemora seu gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Das seleções que ainda têm chance de se provar diante da "maldição" nesta Copa do Mundo, estão Espanha e Argentina, que entram em campo esta semana pela segunda fase. A Roja estreia no mata-mata na próxima quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), contra a Áustria.

Na sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), a seleção argentina encara o azarão Cabo Verde. A equipe liderada por Lionel Messi é a atual campeã mundial e, portanto, ainda não disputou jogos de mata-mata desde o tri em 2022.

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