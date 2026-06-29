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Cena forte: zagueiro da Holanda leva joelhada e sangramento assusta

Defensor precisou de atendimento médico após sofrer um corte na cabeça

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
29/06/2026 23:01
Atualizado há 1 minutos
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Van Hecke sangrando
Van Hecke é atingido na cabeça (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Uma imagem forte chamou atenção durante o confronto entre Holanda e Marrocos, pela segunda fase da Copa do Mundo. O zagueiro Van Hecke foi atingido em uma disputa dentro da área e sofreu um corte que provocou intenso sangramento.

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    • O lance aconteceu durante uma cobrança de escanteio da Holanda. Van Hecke foi atingido duas vezes na jogada e, na segunda, recebeu uma joelhada que abriu um corte na cabeça.

    A equipe médica da Holanda entrou em campo para realizar o atendimento e tentar estancar o sangramento. A substituição não foi necessária, embora o cabelo do defensor holandês tenha ficado visivelmente manchado de sangue.

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    Essa, inclusive, não foi a primeira pancada sofrida por Van Hecke nesta Copa do Mundo. O zagueiro holandês já havia levado um chute no rosto na partida contra o Japão, lance que deixou seu olho roxo.

    No mesmo confronto contra Marrocos, antes da joelhada que provocou o corte e o sangramento, Van Hecke também foi atingido por uma cotovelada de Azzedine Ounahi. O lance gerou um princípio de confusão entre os jogadores das duas equipes, com empurrões e reclamações. Apesar disso, Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro responsável pela partida, não assinalou falta nem aplicou cartões.

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    Frenkie de Jong, da Holanda, e Ismael Saibari, de Marrocos, em jogo pela Copa do Mundo de 2026
    Frenkie de Jong, da Holanda, e Ismael Saibari, de Marrocos, em jogo pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

    Como chegam as equipes para o confronto da Copa do Mundo?

    Líder do Grupo F com sete pontos, a Holanda terminou a primeira fase da Copa do Mundo invicta, empatando com o Japão na estreia (2 a 2) e vencendo Suécia (5 a 1) e Tunísia (3 a 1) na sequência. Com a campanha sólida, a Laranja Mecânica se coloca como postulante a conquistar o título mundial inédito.

    Do outro lado, Marrocos conquistou os mesmos sete pontos no Grupo C ao empatar com o Brasil (1 a 1) e vencer a Escócia (1 a 0) e o Haiti (4 a 2), mas passou em segundo lugar por conta do saldo de gols inferior ao da Seleção Brasileira. A equipe africana se inspira no feito alcançado na Copa de 2022, quando eliminou Espanha e Portugal no mata-mata, para superar mais um forte adversário.

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