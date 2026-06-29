Cena forte: zagueiro da Holanda leva joelhada e sangramento assusta
Defensor precisou de atendimento médico após sofrer um corte na cabeça
Uma imagem forte chamou atenção durante o confronto entre Holanda e Marrocos, pela segunda fase da Copa do Mundo. O zagueiro Van Hecke foi atingido em uma disputa dentro da área e sofreu um corte que provocou intenso sangramento.
O lance aconteceu durante uma cobrança de escanteio da Holanda. Van Hecke foi atingido duas vezes na jogada e, na segunda, recebeu uma joelhada que abriu um corte na cabeça.
A equipe médica da Holanda entrou em campo para realizar o atendimento e tentar estancar o sangramento. A substituição não foi necessária, embora o cabelo do defensor holandês tenha ficado visivelmente manchado de sangue.
Essa, inclusive, não foi a primeira pancada sofrida por Van Hecke nesta Copa do Mundo. O zagueiro holandês já havia levado um chute no rosto na partida contra o Japão, lance que deixou seu olho roxo.
No mesmo confronto contra Marrocos, antes da joelhada que provocou o corte e o sangramento, Van Hecke também foi atingido por uma cotovelada de Azzedine Ounahi. O lance gerou um princípio de confusão entre os jogadores das duas equipes, com empurrões e reclamações. Apesar disso, Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro responsável pela partida, não assinalou falta nem aplicou cartões.
Como chegam as equipes para o confronto da Copa do Mundo?
Líder do Grupo F com sete pontos, a Holanda terminou a primeira fase da Copa do Mundo invicta, empatando com o Japão na estreia (2 a 2) e vencendo Suécia (5 a 1) e Tunísia (3 a 1) na sequência. Com a campanha sólida, a Laranja Mecânica se coloca como postulante a conquistar o título mundial inédito.
Do outro lado, Marrocos conquistou os mesmos sete pontos no Grupo C ao empatar com o Brasil (1 a 1) e vencer a Escócia (1 a 0) e o Haiti (4 a 2), mas passou em segundo lugar por conta do saldo de gols inferior ao da Seleção Brasileira. A equipe africana se inspira no feito alcançado na Copa de 2022, quando eliminou Espanha e Portugal no mata-mata, para superar mais um forte adversário.
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