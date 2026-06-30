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Emoção em campo: jogadores abraçam Gakpo, que perdeu filho dias antes da decisão

Atacante fez o gol da Holanda, mas foi substituído e não pôde evitar derrota nos pênaltis

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 02:09
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O atacante Gakpo leva as mãos ao rosto e comemora emocionado o gol da Holanda contra Marrocos
Gakpo chora e comemora emocionado o gol da Holanda na partida contra Marrocos, após drama pessoal (Foto Carl de Souza / AFP)

Autor do gol da Holanda no empate em 1 a 1 com Marrocos, na noite desta segunda-feira (29), o atacante Gakpo viveu um momento de forte emoção em campo. Logo após marcar o gol, aos 26 minutos do segundo tempo, ele começou a chorar e foi abraçado por todos os companheiros. Dias antes, Gakpo havia anunciado a perda do filho durante a gravidez da namorada, Noa van der Bij. Depois do empate no tempo normal e na prorrogação, Marrocos venceu na disputa por pênaltis por 3 a 2 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo.

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    • A notícia da morte do filho de Gakpo comoveu o mundo do futebol. Em publicação conjunta nas redes sociais, o casal anunciou a perda do bebê durante a gestação.

    — Com corações partidos, compartilhamos a notícia devastadora de que o nosso bebê morreu durante a gravidez. Obrigado pelo amor e pelo apoio. Elijah Raphael Gakpo, para sempre amado, para sempre nosso filho — escreveram.

    Na sequência, os dois pediram respeito ao momento vivido pela família.

    — Este é um momento incrivelmente difícil para nossa família. Pedimos gentilmente que respeitem nossa privacidade e espaço. Agradecemos a compreensão — completou.

    Mesmo diante do luto, Gakpo permaneceu à disposição da seleção holandesa e entrou em campo para enfrentar o Marrocos. Titular durante toda a Copa do Mundo, o atacante do Liverpool teve mais uma atuação de destaque, até ser substituído. Assim, ele acabou não podendo ajudar a Holanda na disputa por pênaltis.

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    Jogadores da Holanda cercam e abraçam o atacante Gakpo depois do gol contra Marrocos (Foto Julio Cesar Aguilar /AFP)

    Classificada para a próxima fase, Marrocos agora enfrenta o Canadá nas oitavas de final. A seleção canadense garantiu a vaga após eliminar a África do Sul por 1 a 0. A partida será disputada no sábado (2), às 14h, em Houston. É o primeiro confronto definido da segunda rodada de mata-mata.

    A Holanda deixou a Copa do Mundo com o recorde de 16 partidas seguidas invicta. A sequência foi iniciada no dia 13 de junho de 2014, na histórica goleada por 5 a 1 sobre a Espanha, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo realizada no Brasil.

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    A sequência se iniciou logo após a última derrota sofrida pela equipe em Mundiais, que ocorreu na final da Copa do Mundo de 2010 diante da própria Espanha. Como a seleção não se classificou para a edição de 2018 na Rússia, a contagem oficial de invencibilidade no tempo regulamentar é dividida entre três edições do torneio:

    Copa do Mundo de 2026: 4 partidas disputadas nesta edição

    Copa do Mundo de 2014: 7 partidas (5 vitórias e 2 empates)

    Copa do Mundo de 2022: 5 partidas (3 vitórias e 2 empates)

    Melhores momentos de Holanda x Marrocos

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