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Tironi no Lance!: Seleção sofre, mas o torcedor se conectou ao time

A torcida se conectou com a Seleção Brasileira definitivamente em um jogo muito difícil

PorEduardo Tironi
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 23:44
Atualizado há 1 minutos
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Jogadores da Seleção comemoram a vitória contra o Japão (Foto: Paul Ellis / AFP)

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A torcida se conectou com a Seleção Brasileira definitivamente. E foi em um jogo muito difícil que poderia ter terminado em tragédia ou gigantesco drama caso a virada contra o Japão não viesse. E ela veio nos minutos finais da partida.

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    • O Brasil não ia mal no primeiro tempo até Danilo tentar um passe atravessado e dar o contra-ataque para o gol japonês. E a partir daí aconteceu o mais preocupante: o time se desarvorou, nenhum jogador individualmente conseguiu colocar os nervos no lugar e o primeiro tempo foi quase desperdiçado.

    No segundo tempo, Carlo Ancelotti veio com uma substituição: Paquetá, que fez um primeiro tempo ruim, saiu machucado e entrou Endrick. O time voltou a ficar mais com cara da 4-2-4, voltando à formação planejada pelo treinador no início do seu trabalho.

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    Foi o primeiro acerto do treinador, porque Endrick, embora não tenha feito um grande jogo, tirou o Japão do conforto e o rival passou a apenas rebater bolas. Ancelotti também apostou no jogo incessante aéreo e assim saiu o primeiro gol, da cabeça de Casemiro. Mais um acerto do treinador: manteve o volante em campo mesmo após muitas críticas recebidas no primeiro tempo.

    Vitória dramática pode dar mais confiança à Seleção

    A troca seguinte foi de Matheus Cunha por Martinelli e dos pés dele saiu o gol da vitória bem no final da partida.

    Longe de ter sido um grande jogo da Seleção Brasileira, mas aqui vem a ligação com o começo deste texto. A torcida brasileira se conectou com o time por conta da luta e da vitória dramática. Cada vez mais o entendimento de que este time pode não ser vistoso, mas cascudo vai sendo impregnado na torcida brasileira.

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    Há um outro ponto positivo: uma vitória dramática pode dar ao time mais confiança para o que vem por aí.

    Mas há também um ponto de atenção: a medida que as fases avançam, as dificuldades aumentam. Um primeiro tempo como o que o Brasil fez contra o Japão pode ser fatal contra oponentes mais poderosos.

    Bruno Guimarães com a camisa da Seleção
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