Bebeto vê França e Argentina favoritas, mas inclui o Brasil na briga pelo hexa O campeão mundial em 1994 desatacou a força da Seleção Brasileira

Campeão da Copa do Mundo com o Brasil em 1994, Bebeto analisou as equipes favoritas para este Mundial. Na opinião do ex-jogador, apesar de não ser a grande favorita, a Seleção Brasileira não pode ser descartada.

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— A Argentina é a atual campeã, está junta há muito tempo, tem entrosamento. A França, todos sabem, pode formar até duas seleções, com muitos jogadores de qualidade. Mas não podemos deixar o Brasil de fora, somos os únicos pentacampeões. Temos que lutar e buscar o hexa — analisou Bebeto em entrevista à Fifa.

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Outros destaques da Copa do Mundo

Além de Bebeto, outros campeões mundiais com o Brasil também elegeram times que chamaram atenção, mas sob outro viés. Roberto Carlos e Cafu destacaram seleções que surpreenderam na competição.

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— Muitos times chamaram atenção. Mas, colocando na ponta do lápis, Cabo Verde parou o mundo com Vozinha. Outras seleções se destacaram também. Destacar individualmente ainda é muito cedo, mas há equipes que certamente vão surpreender, como Costa do Marfim e Noruega, seleções que têm grandes jogadores — destacou Cafu.

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Cafu, capitão do penta, dá entrevista para a Fifa: impressionado com Cabo Verde (Foto: Divulgação Fifa)

— O que mais me impressiona na Copa do Mundo são as seleções novas. Cabo Verde, por exemplo, Canadá. As grandes seleções não precisam ser citadas, sempre estão presentes. Mas é uma Copa equilibrada, o que significa que o futebol está evoluindo — comenta Roberto Carlos.

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