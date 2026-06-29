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Klopp opina sobre eliminação na Copa do Mundo, e craque ex-Alemanha critica VAR

Personalidades do futebol alemão repercutiram derrota nos pênaltis para o Paraguai

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 23:47
Supervisionado porThiago Fernandes,
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De camisa preta e boné preto, Jürgen Klopp senta no banco de reservas do Liverpol
Jürgen Klopp treinou o Liverpool por quase 10 anos (Foto: Paul Ellis/AFP)

A Alemanha foi superada pelo Paraguai nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, e se despediu da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (29). A queda precoce da tetracampeã mundial repercutiu entre personalidades ligadas à história recente do futebol alemão.

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    Cotado para assumir a seleção alemã, Jürgen Klopp afirmou que a equipe não conseguiu desempenhar bem na partida válida pela segunda fase da competição. A declaração foi dada pelo ex-técnico de Liverpool e Borussia Dortmund enquanto atuava como comentarista no canal MagentaTV.

    — Existem 500 mil maneiras de vencer uma partida de futebol. Você só precisa encontrar uma. Só havia um gol, um sonho, e ele foi destruído. Foi dramático. Não conseguimos jogar bem — disse Klopp, que atualmente trabalha como diretor de futebol da Red Bull.

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    Além da carência de alternativas, Klopp criticou a falta de criatividade de jogadores como Wirtz e Musiala. Segundo ele, os principais nomes do conjunto alemão não corresponderam à altura do que entregam em seus clubes.

    — É preciso atacar pelas laterais. Não há outra alternativa. Todos sabemos o quão bem esses caras podem jogar, mas eles não mostraram isso em campo. Daqui a três meses, estaremos falando maravilhas de Wirtz e Musiala novamente, de como eles são ótimos. Mas não agora.

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    Após a partida, Klopp também falou sobre a anulação do segundo gol da Alemanha, marcado pelo zagueiro Jonathan Tah na prorrogação e invalidado por falta no goleiro Orlando Gill. O comentarista comparou o gol anulado a outros similares feitos pelo Arsenal na última temporada, com bloqueio ao arqueiro adversário.

    — Se aquele gol fosse irregular, o Arsenal não seria campeão inglês. Ganharíamos o jogo se a bola tivesse entrado.

    Gundogan fala em 'decepção' e questiona decisão do VAR

    De camisa da Alemanha e com a faixa de capitão, Gundogan estende o braço esquerdo e faz sinal de &quot;espera&quot; em jogo da Eurocopa
    Gundogan está aposentado da Alemanha desde a Eurocopa de 2024 (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

    Ilkay Gundogan seguiu a linha de Klopp e utilizou o termo "decepção" para se referir ao rendimento da Alemanha em campo. Por meio das redes sociais, o meio-campista do Galatasaray disse que o time não convenceu durante os 120 minutos de jogo.

    O meia de 35 anos também reclamou do gol anulado pelo VAR e afirmou que, se a mesma situação ocorresse na Premier League, as pessoas questionariam a decisão da arbitragem de vídeo.

    — Certamente não há necessidade de enfeitar sobre o desempenho da equipe hoje… Mas que tipo de decisão do VAR foi aquela? Na Premier League, as pessoas apenas dariam um sorriso irônico diante de algo assim, especialmente quanto à decisão de anular o lance. Claro, a decepção é enorme. Infelizmente, o time não conseguiu apresentar um desempenho convincente ao longo dos 120 minutos — declarou Gundogan, que se aposentou da seleção alemã após a Eurocopa de 2024.

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