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Qual é o adversário de Marrocos nas oitavas da Copa do Mundo?

Equipe do lateral Achraf Hakimi passou pela Holanda na fase anterior

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/06/2026 01:40
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Elenco de Marrocos comemora classificação
Marrocos eliminou a Holanda da Copa do Mundo (Foto: Carl de Souza / AFP)

Marrocos venceu a Holanda e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. A vaga foi definida nos pênaltis, após empate no tempo normal, em uma vitória por 3 a 2, confirmando a classificação da equipe marroquina.

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    Agora classificada, a equipe enfrenta o Canadá, que bateu a África do Sul, na próxima fase da competição. O confronto está marcado para sábado, 02 de julho de 2026, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no Texas (EUA), em mais um duelo eliminatório do mata-mata do torneio.

    Marrocos chega às oitavas de final da Copa do Mundo após terminar na segunda colocação do seu grupo e, na sequência, superar a Holanda. Até o momento, a seleção soma quatro jogos, com duas vitórias e dois empates, alcançando um aproveitamento de 66,7%. No período, marcou sete gols e sofreu quatro.

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    📆 Data e horário: sábado, 02 de julho de 2026, às 14h (de Brasília)
    📍 Local: NRG Stadium, em Houston, no Texas (EUA)

    Diop levanta os braços em comemoração ao gol
    Diop marcou o gol de empate da Holanda (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

    Canadá faz história na Copa do Mundo

    Canadá conseguiu uma classificação histórica para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (28), no SoFi Stadium, em Los Angeles, os canadenses venceram a África do Sul por 1 a 0 na abertura da segunda fase da competição. O gol da vitória foi marcado pelo meia Eustáquio nos acréscimos do segundo tempo.

    A vitória por 1 a 0 diante dos sul-africanos marcou apenas a segunda vitória do Canadá em toda a história das Copas do Mundo. A primeira aconteceu justamente na atual edição de 2026, quando a equipe atropelou o Catar em uma goleada histórica por 6 a 0 ainda durante a fase de grupos.

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    Com essa campanha sólida jogando em casa, os canadenses alcançaram o feito inédito de passar da fase de grupos pela primeira vez. O retrospecto anterior do país na competição era muito negativo: o Canadá havia disputado as edições de 1986 e de 2022 e, naquelas ocasiões, acabou eliminado precocemente após perder todas as partidas que disputou.

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