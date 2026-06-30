Qual é o adversário de Marrocos nas oitavas da Copa do Mundo? Equipe do lateral Achraf Hakimi passou pela Holanda na fase anterior

Marrocos venceu a Holanda e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. A vaga foi definida nos pênaltis, após empate no tempo normal, em uma vitória por 3 a 2, confirmando a classificação da equipe marroquina.

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Agora classificada, a equipe enfrenta o Canadá, que bateu a África do Sul, na próxima fase da competição. O confronto está marcado para sábado, 02 de julho de 2026, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no Texas (EUA), em mais um duelo eliminatório do mata-mata do torneio.

Marrocos chega às oitavas de final da Copa do Mundo após terminar na segunda colocação do seu grupo e, na sequência, superar a Holanda. Até o momento, a seleção soma quatro jogos, com duas vitórias e dois empates, alcançando um aproveitamento de 66,7%. No período, marcou sete gols e sofreu quatro.

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📆 Data e horário: sábado, 02 de julho de 2026, às 14h (de Brasília)

📍 Local: NRG Stadium, em Houston, no Texas (EUA)

Diop marcou o gol de empate da Holanda (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

Canadá faz história na Copa do Mundo

O Canadá conseguiu uma classificação histórica para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (28), no SoFi Stadium, em Los Angeles, os canadenses venceram a África do Sul por 1 a 0 na abertura da segunda fase da competição. O gol da vitória foi marcado pelo meia Eustáquio nos acréscimos do segundo tempo.

A vitória por 1 a 0 diante dos sul-africanos marcou apenas a segunda vitória do Canadá em toda a história das Copas do Mundo. A primeira aconteceu justamente na atual edição de 2026, quando a equipe atropelou o Catar em uma goleada histórica por 6 a 0 ainda durante a fase de grupos.

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Com essa campanha sólida jogando em casa, os canadenses alcançaram o feito inédito de passar da fase de grupos pela primeira vez. O retrospecto anterior do país na competição era muito negativo: o Canadá havia disputado as edições de 1986 e de 2022 e, naquelas ocasiões, acabou eliminado precocemente após perder todas as partidas que disputou.

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