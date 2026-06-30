Dê suas notas: Marrocos faz jogo duro e vence Holanda nos pênaltis Seleção marroquina avança para as oitavas de final

Em um duelo intenso e equilibrado no Estádio BBVA, no México, o Marrocos eliminou a Holanda nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal, e avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O resultado foi um balde de água fria para a "Laranja Mecânica", que se despede da competição mais uma vez em uma queda nas penalidades.

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Ismael Saibari comemorando após classificação de Marrocos (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

A partida começou com os Leões do Atlas dominando a posse de bola e pressionando com Hakimi, que parou em boas defesas de Verbruggen. Apesar da superioridade marroquina, foi a Holanda quem abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo: em lance rápido, Weghorst desviou de cabeça e Cody Gakpo completou para a rede.

No segundo tempo, o drama aumentou. O Marrocos seguiu melhor e acertou o travessão em uma bomba de Hakimi. O zagueiro holandês Van de Ven salvou um gol em cima da linha, e a partida ganhou contornos dramáticos quando Van Hecke sofreu um corte profundo na cabeça após uma joelhada, jogando o restante do duelo com o cabelo visivelmente ensanguentado. A insistência marroquina foi premiada nos acréscimos: aos 45 minutos, Diop subiu mais alto que a defesa holandesa e empatou de cabeça, forçando a prorrogação.

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Após um tempo extra sem gols, a decisão foi para a marca da cal. O Marrocos levou a melhor mesmo com o erro de Hakimi, já que a Holanda desperdiçou três cobranças com Kluivert, Timber e Summerville. Com a vitória histórica, os marroquinos agora enfrentam o Canadá nas oitavas de final. A queda da Holanda enterra de vez o sonho do título inédito previsto pelo modelo matemático do 'Guru' da Copa, que acertou os campeões das edições anteriores, e consagrou a raça da equipe de Mohamed Ouahbi.

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