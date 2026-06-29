'Maldição' do 7 a 1 assombra Alemanha, que não vence em mata-mata de Copa Time alemão não venceu mais em mata-mata da Copa no tempo regulamentar após goleada

O que parecia ser o início de uma era vitoriosa após o histórico 7 a 1 sobre o Brasil em 2014 transformou-se em um longo e persistente pesadelo para a seleção alemã. Nesta segunda-feira (29), em Boston, a tetracampeã mundial foi eliminada pelo Paraguai na segunda fase da Copa de 2026, caindo nos pênaltis por 4 a 3 após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. O resultado estende uma marca incômoda: a Alemanha não vence uma partida de mata-mata em Mundiais dentro dos 90 ou 120 minutos desde a final contra a Argentina no Maracanã.

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Queda na Copa de 2026 é a terceira eliminação precoce na Copa desde 2014

Capitão da Alemanha, Kimmich lamenta a eliminação para o Paraguai na Copa do Mundo de 2026 (Foto: JEWEL SAMAD / AFP)

Desde que conquistou seu último título em solo brasileiro, a trajetória alemã em Copas tem sido definida por vexames sucessivos. Nas edições de 2018 e 2022, a equipe sequer chegou à fase eliminatória, sendo eliminada precocemente na fase de grupos. Em 2026, embora tenha avançado como líder de sua chave, o futebol apresentado não empolgou, e a equipe sucumbiu logo no primeiro desafio de "vida ou morte" diante do Paraguai, que só avançou para o mata-mata herdando uma vaga extra como uma das melhores terceiras colocadas e não fez uma boa campanha na fase de grupos.

O confronto contra o Paraguai é mais uma partida que amplia a marca. Após sair atrás no placar com um gol de Julio Enciso, a Alemanha buscou o empate com Havertz, mas não conseguiu decidir o jogo no tempo normal. Na prorrogação, a equipe chegou a marcar com Jonathan Tah, mas o gol foi anulado por falta do zagueiro Anton no goleiro Orlando Gill, uma decisão classificada pelo técnico Julian Nagelsmann como um "escândalo".

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Elenco alemão recebe críticas de Klopp e do próprio capitão

Após a partida, o capitão Joshua Kimmich foi enfático ao declarar que o desempenho foi insuficiente, sugerindo que "talvez falte qualidade" ao elenco atual para competir no mais alto nível. Até mesmo o treinador Jürgen Klopp criticou a postura da equipe, lamentando a derrota para os paraguaios em um jogo com "500 mil maneiras de vencer".

Apesar do novo fracasso e da pressão da torcida, Nagelsmann afirmou que não pretende entregar o cargo, assumindo a responsabilidade pela eliminação. Enquanto isso, jogadores como Havertz, que desperdiçou sua cobrança na disputa de pênaltis, junto com Woltemade e Tah, pediram desculpas nas redes sociais pela campanha decepcionante.

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Queda da Alemanha mantém Brasil como único penta

A queda precoce da Alemanha traz, indiretamente, a manutenção de uma marca do futebol brasileiro. Com os alemães fora da disputa pelo título, o Brasil se garante por mais quatro anos como a única seleção pentacampeã mundial. Para a Alemanha, resta lidar com o fato de que o fantasma do 7 a 1 agora parece assombrar mais os algozes do que as vítimas, mantendo os tetracampeões em um hiato de vitórias em mata-matas que já dura mais de uma década.

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