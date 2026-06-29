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AO VIVO: Assista ao duelo entre Brasil e Japão com o Lance!TV

Duelo é válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 13:01
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Nesta segunda-feira (29), o Brasil enfrenta o Japão às 14h (de Brasília), pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo a partir das 13h, conferindo todas as reações da redação e do público nos Estados Unidos e no Rio de Janeiro. Clique AQUI para assistir.

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    📺 Veja Brasil x Japão ao vivo com o Lance!

    Diretamente de Miami, João Lidington e Marcelo Smigol vão trazer o comportamento dos torcedores brasileiros na Fan Fest, com a expectativa e as emoções envolvendo o duelo antes, durante e depois de a bola rolar diretamente dos Estados Unidos.

    Já no Rio, João Vidal e Thales Teixeira mostram em sinal direto as reações dos aficionados presentes na Cidade das Artes, conversando com os presentes mediante os acontecimentos nos Estados Unidos. Da redação do Lance!, Felipe Ruggeri comanda a resenha e a análise do jogo ao lado de Lucas Borges, com participações de todos os presentes na cobertura do nosso site, redes sociais e canal no YouTube.

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    🧠 As informações do Brasil para o duelo

    Sob os olhos da equipe do Lance!, o Brasil vai a campo buscando um lugar nas oitavas de final da Copa após avançar em primeiro no grupo C. Na fase inicial, depois de empatar com o Marrocos por 1 a 1, a Seleção engatou duas vitórias contundentes sobre Haiti e Escócia, ambas por 3 a 0, para garantir a liderança da chave.

    Matheus Cunha comemora gol do Brasil com companheiros
    Brasil enfrenta o Japão de olho em vaga nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Para o confronto desta segunda, o técnico Carlo Ancelotti segue sem poder contar com Raphinha, que sofreu uma lesão na coxa diante do Haiti e não foi relacionado para o duelo. Neymar, recuperado de lesão, voltou a atuar em uma partida pela Seleção após quase três anos e pode receber minutos ao longo do duelo.

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    A bola rola para Brasil e Japão às 14h (de Brasília) desta segunda-feira (29), pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. O palco a receber o confronto é o Reliant Stadium, em Houston, no Texas (EUA). Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega, que entram em campo na terça (30), em Dallas.

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