Japão se torna a maior vítima de Gabriel Martinelli na Seleção Brasileira Atacante do Arsenal balançou as redes dos japoneses pela segunda vez na carreira

Herói da classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Gabriel Martinelli atingiu uma marca curiosa na carreira. Ao balançar as redes aos 50 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 1 em Houston, o atacante do Arsenal transformou o Japão em sua maior vítima com a camisa da Seleção Brasileira.

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Gabriel Martinelli festeja o gol da classificação; Japão é o país que mais sofreu gols do atacante (Foto: Molly Darlington / Getty Images / AFP)

O atacante soma agora 5 gols marcados pela equipe principal da Seleção Brasileira. Desses, dois foram anotados justamente contra a seleção asiática, um feito inédito para o atleta diante de um mesmo adversário internacional.

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O histórico de gols do jovem atacante pelo Brasil começou em 2023 e conta com gols em Eliminatórias, amistosos e, agora, na Copa do Mundo.

Veja a lista completa dos gols de Martinelli:

1º gol (2023): contra a Colômbia, em Barranquilla, pelas Eliminatórias para a Copa. 2º gol (2024): contra o México, nos Estados Unidos, em amistoso preparatório. 3º gol (2025): contra o Japão, em amistoso que terminou com derrota brasileira no ano passado. 4º gol (2026): contra a Croácia, no primeiro semestre deste ano, também em amistoso. 5º gol (2026): contra o Japão, na virada histórica por 2 a 1 pelas oitavas (fase de 16avos) da Copa do Mundo.

Além de se isolar como o carrasco dos japoneses, o gol nos acréscimos garantiu a Martinelli o seu primeiro gol em Copas do Mundo, assegurando a sobrevivência do Brasil na busca pelo hexacampeonato.

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Quando é o próximo jogo do Brasil?

O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).

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