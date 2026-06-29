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Alemão algoz da Seleção no 7 a 1 aparece torcendo para o Brasil

Jogador foi titular na fatídica partida no Mineirão

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
29/06/2026 18:58
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Brasil 1 x 7 Alemanha - semi final da Copa do Mundo de 2014
Jogadores da Alemanha durante o 7 a 1 (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)

O alemão Bastian Schweinsteiger, titular na partida histórica entre Brasil e Alemanha, na Copa do Mundo de 2014, publicou uma foto em suas redes sociais torcendo pela Seleção Brasileira no duelo contra o Japão.

  • Seleção posada para o jogo contra o Japão, em Houston (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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    Em seu X, antigo Twitter, o ex-atleta e agora comentarista publicou uma foto mostrando apoio ao Brasil, direto do estádio, em Houston.

    Durante a partida do 7 a 1, Schweinsteiger atuou por 90 minutos. No jogo, o ex-jogador não deu nenhuma assistência ou marcou gols, mas foi peça fundamental da lendária seleção alemã que venceu a Copa do Mundo no Maracanã.

    Na semifinal da Copa do Mundo de 2014, a Seleção Brasileira sofreu sua maior humilhação. Levou goleada de 7 a 1 para a Alemanha dentro de casa.
    Na semifinal da Copa do Mundo de 2014, a Seleção Brasileira sofreu sua maior humilhação. Levou goleada de 7 a 1 para a Alemanha dentro de casa. (Foto: FABRICE COFFRINI / AFP)

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    Como foi Brasil 2 x 1 Japão

    Brasil sucumbe à pausa para hidratação no 1º tempo

    O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.

    A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

    Brasil pressiona no segundo tempo e busca a virada contra o Japão

    Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time como um todo melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

    O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.

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