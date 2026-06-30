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Holanda x Marrocos: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

Partida foi realizada no México

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 01:18
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Holanda e Marrocos se enfrentaram na segunda fase da Copa do Mundo em duelo do líder do Grupo F contra o segundo colocado do Grupo C, respectivamente. A partida terminou com vitória do Marrocos nos pênaltis por 3 a 2, após empate no tempo normal e na prorrogação.

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    Com o resultado, os africanos avançam para enfrentar o Canadá nas oitavas de final do Mundial, na chave oposta em relação à Seleção Brasileira. Os anfitriões conquistaram a vaga após vencerem a África do Sul no último domingo (28).

    Apesar de maior quantidade de chances por parte do Marrocos no tempo regulamentar, foi a Holanda que abriu o placar aos 27 da segunda etapa com Cody Gakpo, após passe de Crysencio Summerville. O jogo, no entanto, não estava decidido e o Marrocos conseguiu empatar nos acréscimos com Issa Diop, que cabeceou e balançou as redes de Bart Verbruggen.

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    Frenkie de Jong, da Holanda, e Ismael Saibari, de Marrocos, em jogo pela Copa do Mundo de 2026
    Holanda e Marrocos disputaram a segunda fase da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

    Como foi Holanda x Marrocos na Copa do Mundo?

    Os primeiros minutos tiveram o Marrocos com mais posse de bola e melhor na partida. As duas principais chances pararam no goleiro Verbruggen. A primeira surgiu em um desvio de cabeça de Aynaoui, enquanto a segunda veio em uma finalização de fora da área de Hakimi. A Holanda respondeu na reta final, quando Van de Ven soltou uma bomba, mas Bono fez a defesa.

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    Emoção até o último minuto

    Marrocos voltou para o segundo tempo ainda melhor e criou duas chances logo no início da etapa final, ambas com Hakimi. Na primeira, o lateral acertou uma bomba no travessão. Na segunda, o capitão saiu cara a cara com Verbruggen, mas Van de Ven deu um carrinho perfeito dentro da área e conseguiu desarmá-lo. No entanto, foi a Holanda quem abriu o placar. Em um lance rápido, Weghorst desviou de cabeça, Summerville ganhou na velocidade da defesa, e a bola sobrou para Gakpo marcar. Marrocos, no entanto, não desistiu e partiu para o ataque em busca do empate. Nos acréscimos, Talbi, que havia acabado de entrar, cruzou na cabeça de Diop, que, como um centroavante, empatou a partida.

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    Prorrogação

    Na primeira parte da prorrogação, Marrocos teve grande chance quando Rahimi ficou cara a cara com o goleiro Verbruggen, que abriu os braços como um goleiro de futsal e fez uma grande defesa, salvando a Holanda. O segundo tempo da prorrogação foi protocolar, com as equipes arriscando pouco e praticamente sem chances claras de gol.

    Pênaltis em Holanda x Marrocos

    Holanda

    Koopmeiners — ✅
    Kluivert — ❌
    Weghorst — ✅
    Timber — ❌
    Summerville — ❌

    Marrocos

    El Aynaoui — ❌
    Kluivert — ✅
    Talbi — ✅
    Hakimi — ❌
    Saibari — ✅

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