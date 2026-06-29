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Campeões mundiais pela Seleção analisam mudanças na Copa do Mundo

Os campeões mundiais aprovaram as mudanças para o torneio

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
29/06/2026 23:10
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Roberto Carlos dá entrevista para a Fifa
Roberto Carlos dá entrevista para a Fifa (Foto: Reprodução Fifa)

Nesta edição da Copa do Mundo, a Fifa promoveu mudanças importantes, com duas tendo mais destaque: a pausa para hidratação no meio dos tempos e o modelo do torneio com 48 seleções. Apesar de dividir o público, as medidas foram elogiadas por campeões mundiais com a Seleção Brasileira.

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    • – Não tenho dúvida de que foi muito importante. O jogador descansa mais, principalmente nesta época em que faz calor intenso nos Estados Unidos. Fomos campeões mundiais aqui, eu sei como é quente. Agora, há a pausa para reidratar e descansar, o que é fundamental para os atletas – relembra Bebeto em entrevista à Fifa.

    – Na minha época não havia; se tivesse pausa para hidratação, haveria muitas situações em que, pela intensidade do jogo, o treinador poderia modificar a equipe. É bom para o jogador respirar e voltar a acelerar o ritmo. Essa interrupção tem sido perfeita – analisa Roberto Carlos.

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    Pentacampeão em 2002, o ex-lateral Cafu destaca que, se a medida fosse adotada na Copa do Mundo do Japão e Coreia do Sul, poderia ter corrido ainda mais.

    – Ajuda muito; esses três minutos para hidratação são fundamentais. Se na nossa época tivéssemos o VAR e a pausa para hidratação, em vez de correr 20 km por jogo, eu correria 25 km. Teria mais gás, estaria descansado. Todas as mudanças no futebol são positivas, desde que tragam benefício aos atletas e aos torcedores – destaca Cafu.

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    Cafu dá entrevista para a Fifa
    Um dos campeões mundiais com a Seleção, Cafu dá entrevista para a Fifa (Foto: Divulgação Fifa)

    Copa do Mundo com 48 seleções

    Roberto Carlos também elogiou a decisão da Fifa de ampliar o número de seleções na Copa do Mundo. Para o ex-jogador, a medida permite que os fãs vejam seus ídolos em campo.

    – A ideia da Fifa foi fantástica! Muitas seleções que veem seus ídolos pela TV têm a oportunidade de jogar contra eles. Ou seja, mais que válido, estou muito feliz com esse modelo da Copa do Mundo. Muitas surpresas, jogadores que não imaginávamos conhecer, mas que, por mérito, estão aqui. É uma ideia importante, espero que evoluam – exaltou.

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