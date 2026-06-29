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Kimmich lamenta eliminação e diz que 'faltou qualidade' à Alemanha na Copa

Lateral e capitão alemão foi duro na análise sobre a queda da equipe para o Paraguai antes das oitavas de final do Mundial

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
29/06/2026 22:33
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Kimmich, capitão da Alemanha na Copa, lamentou a eliminação da seleção
Kimmich, capitão da Alemanha na Copa, lamentou a eliminação da seleção. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Capitão da seleção alemã, o lateral Kimmich foi duro ao analisar a eliminação da Alemanha para o Paraguai nesta segunda-feira (29). Após um empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, a equipe comandada por Julian Nagelsmann caiu para os paraguaios nos pênaltis por 4 a 3.

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    Kimmich converteu sua cobrança, mas não escondeu a insatisfação com o desempenho técnico da equipe ao longo dos quatro jogos que fez no Mundial e foi direto ao dizer que "faltou qualidade técnica" ao elenco alemão. O meia, que atua como defensor na seleção, destacou a ineficiência do time para marcar o segundo gol após pressionar o Paraguai em todo o duelo.

    - Eu só queria ganhar o jogo. Eu já sabia antes que não seria nada fácil. Tivemos um jogo difícil hoje, mas, no fim das contas, precisamos ter mais qualidade para vencer esse tipo de adversário. Tivemos 120 minutos para marcar dois gols e não conseguimos. No final, estamos fora - lamentou Kimmich.

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    Após conseguir uma classificação ao mata-mata após campanhas frustrantes em 2018 e 2022, o jogador ponderou que a preparação para o Mundial foi positiva e que o elenco demonstrava confiança em ter um desempenho mais longevo no torneio. Kimmich destacou que a seleção foi perdendo força e qualidade com o passar dos jogos, longe do ideal para garantir uma classificação.

    - Acho que a preparação foi muito boa e nós acreditávamos em nós mesmos, mas no fim não foi o suficiente. Talvez também falte um pouco de qualidade, porque temos que admitir que, no final das contas, quando olhamos para trás e vemos os quatro jogos, não foi o bastante. Nem sempre foi muito bom. O primeiro jogo foi ótimo, no segundo tivemos um pouco de sorte [virada contra a Costa do Marfim] e depois perdemos dois jogos [contra Equador e Paraguai], então isso não é o suficiente. Não é o suficiente para a Alemanha - disparou Kimmich, que quer tentar colocar a cabeça no lugar para superar a eliminação.

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    - Você precisa ter forças para nunca desistir, para continuar acreditando em si mesmo, para encontrar uma maneira de lidar com essa situação no momento, e para manter a fortaleza e dar a volta por cima - finalizou.

    A Alemanha completará 16 anos, ou três Copas seguidas, sem chegar a uma oitavas de final do torneio. Após ser campeã em 2014, caiu na fase de grupos em 2018 e 2022 e, neste ano, foi para o mata-mata, mas a Fifa adicionou mais uma fase eliminatória a partir dessa edição, impedindo os alemães de chegarem entre os 16 melhores da competição mais uma vez.

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    Kimmich fica desolado após a eliminação da Alemanha na Copa
    Kimmich fica desolado após a eliminação da Alemanha na Copa. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

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