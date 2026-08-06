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Times de Bernardinho e Zé se enfrentam na abertura da Superliga

Primeira rodada da Superliga Feminina 2026/27 já tem confrontos definidos

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 14:12
Atualizado há 18 horas
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Sesc RJ Flamengo x Praia Clube pela semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/CRF)
Sesc RJ Flamengo x Praia Clube pela semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/CRF)

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) definiu os confrontos da primeira rodada da Superliga Feminina 2026/27. Embora a tabela detalhada e as datas das partidas ainda não tenham sido divulgadas, os 12 clubes já conhecem seus primeiros adversários na competição. O principal destaque da rodada será o duelo entre os times de Bernardinho (Sesc Flamengo) e Zé Roberto Guimarães (Barueri).

O atual campeão, Praia Clube, inicia a defesa do título diante do Pinheiros. Já o Gerdau Minas enfrenta o Abel Moda Vôlei, de Brusque, enquanto o Bauru mede forças com o Mackenzie. Fechando a rodada, o Fluminense recebe o Sancor Londrina.

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Confrontos da 1ª rodada

  • Gerdau Minas x Abel Moda Vôlei
  • Bauru x Mackenzie
  • Brasília x Osasco São Cristóvão Saúde
  • Sesc Flamengo x Barueri
  • Fluminense x Sancor Londrina
  • Praia Clube x Pinheiros
Praia Clube comemora título da Superliga Feminina 2025/26 (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)
Praia Clube comemora título da Superliga Feminina 2025/26 (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

Superliga terá maior premiação da história

Além dos confrontos iniciais, a CBV confirmou que a Superliga 2026/27 distribuirá a maior premiação financeira da história da competição. Ao todo, serão R$ 3,6 milhões divididos entre os 24 clubes das categorias feminina e masculina.

O montante representa um aumento de 15% em relação aos R$ 3,12 milhões pagos na temporada passada e de 28% sobre os R$ 2,8 milhões distribuídos em 2024/25.

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Será apenas a terceira edição da Superliga com premiação em dinheiro. Assim como nos últimos anos, os valores recebidos pelos clubes dependerão da colocação final, embora a CBV ainda não tenha detalhado quanto cada posição receberá.

Na temporada 2025/26, os campeões Praia Clube e Sada Cruzeiro embolsaram R$ 250 mil cada. Minas e Campinas, vice-campeões, receberam R$ 200 mil, enquanto os times rebaixados passaram a ser contemplados pela primeira vez, com R$ 70 mil para cada equipe.

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