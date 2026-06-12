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Neymar e Marquezine, Piqué e Shakira: relembre ex-casais que 'causaram' em Copas

Camisa 10 da seleção e atriz roubaram a cena na Copa de 2014

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 06:20
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Neymar e Bruna Marquezine
Neymar e Bruna Marquezine em foto de arquivo (Reprodução)

Por muitas edições, o amor já esteve no ar na Copa do Mundo. Pois, neste Dia dos Namorados, é hora de relembrar ex-casais que já causaram em Mundiais. Neymar e Bruna Marquezine, por exemplo, que formaram o casal 'Brumar', atraíram os holofotes em 2014 e 2018.

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    Entre idas e vindas, o camisa 10 da seleção brasileira e a atriz mantiveram um relacionamento de 2012 a outubro de 2018. Na Copa de 2014, no Brasil, a artista marcou presença em treinos e jogos do time dirigido por Luis Felipe Scolari.

    Neymar tem duas filhas com Bruna Biancardi

    Se Marquezine é passado, Neymar, como se sabe, é casado, desde 2021, com a influenciadora Bruna Biancardi, com quem tem duas filhas: Mavie, nascida em 2023, e Mel, que completa um ano em julho.

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    Antes mesmo da estreia de 'Brumar' em Mundiais, Ilker Casillas roubou a cena na Copa de 2010, na África do Sul, logo após o título da Espanha. Ao ser entrevistado ao vivo pela então namorada, Sara Carbonero, para uma emissora de televisão, o goleiro lhe deu um beijo. O casal, que teve dois filhos, Martín e Lucas, se separou em 2021.

    O Mundial de 2010 foi o cenário do início do relacionamento de outro ex-casal: do zagueiro espanhol Gerard Piqué e da cantora colombiana Shakira. Na ocasião, a artista fez estrondoso sucesso ao lançar a música 'Waka Waka' na abertura da Copa. O casamento chegou ao fim em 2022.

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    Casillas e Sara Carbonero e o beijo após a final da Copa de 2010, na África do Sul (Reprodução)
    Casillas e Sara Carbonero e o beijo após a final da Copa de 2010, na África do Sul (Reprodução)
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