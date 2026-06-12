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Motor de Portugal: como Bruno Fernandes pode ser um dos pilares da seleção na Copa

Jogador é um dos destaques do time

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
12/06/2026 08:00
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Bruno Fernandes pela seleção portuguesa (Foto: CARLOS COSTA / AFP)

Bruno Fernandes chega à Copa do Mundo com a responsabilidade de ser um dos principais articuladores da seleção portuguesa. Embora os holofotes frequentemente estejam voltados para Cristiano Ronaldo e sua sexta participação no torneio, o meia do Manchester United aparece como uma das peças mais importantes da engrenagem montada por Roberto Martínez.

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    • Aos 31 anos, a expectativa em torno de Bruno é impulsionada pelo que produziu na temporada 2025/26 pelo futebol inglês. Ele foi eleito o melhor jogador da Premier League e encerrou a competição com números impressionantes. Foram 21 assistências, marca que o colocou no topo do ranking histórico do campeonato.

    Com isso, o português superou um recorde que permanecia intacto por mais de duas décadas. Até então, a melhor marca pertencia a nomes como Thierry Henry, pelo Arsenal, na temporada 2002/03, e Kevin De Bruyne, pelo Manchester City, em 2019/20, ambos com 20 assistências.

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    O papel tático no sistema de Roberto Martínez

    Além dos números e da temporada de Bruno Fernandes no elenco inglês, é preciso entender como se encaixa no sistema tática da seleção portuguesa, com Roberto Martínez.

    Em uma explicação, que é adotada até mesmo pela imprensa portuguesa, Bruno Fernandes surge como "orquestrador". Ou seja, liga a defesa com o ataque. Com Vitinha, por exemplo, vai além da criação de chances, mas ajudando também na aceleração do jogo.

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    Bruno Fernandes quem dita o ritmo de Portugal. Quando necessário, acelera a circulação da bola; em outros momentos, cadencia o jogo e dá controle à equipe. Além disso, tem a capacidade de encontrar passes que quebram linhas e desmontam a marcação adversária. Nas bolas paradas, seu desempenho chamou bastante atenção nesta última temporada da Premier League. Ele quem distribui as cobranças nos escanteios.

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    Segundo levantamento do Sofascore, os números de Bruno Fernandes ajudam a explicar por que o meia é considerado uma das peças mais importantes da seleção portuguesa. Nos últimos 50 jogos por Portugal, sendo 47 como titular, o jogador participou diretamente de 40 gols, com 23 bolas na rede e 17 assistências, registrando uma participação em gol a cada 102 minutos.

    Além da influência ofensiva, o camisa 8 se destaca na criação de jogadas, com média de 2,8 passes decisivos e 0,6 grandes chances criadas por partida. Os dados ainda mostram sua contribuição em diferentes fases do jogo, com 84% de aproveitamento nos passes, média de 1,5 desarme e 4,5 bolas recuperadas por jogo, reforçando sua importância tanto na construção quanto na recuperação da posse para Portugal.

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    Bruno Fernandes pelo Manchester United (Foto: Oli SCARFF / AFP)

    Como foi o amistoso de Portugal?

    Portugal bateu a Nigéria por 2 a 1, em Leiria (POR), no último amistoso da seleção antes da Copa do Mundo. A equipe viaja para os Estados Unidos na sexta-feira (12) para a disputa do Mundial.

    Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, uma quarta-feira.

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