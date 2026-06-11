Cristiano Ronaldo para amistoso de Portugal para atender fã; veja vídeo Portugal encerrou compromissos antes da Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo protagonizou uma cena curiosa durante o amistoso entre Portugal e Nigéria, disputado na última quarta-feira (10). No decorrer da partida, um torcedor invadiu o gramado para tentar se aproximar do craque português. Antes mesmo da intervenção dos seguranças, CR7 interrompeu momentaneamente o jogo para atender o fã e posar para uma foto.

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O momento rapidamente repercutiu nas redes sociais, com imagens da cena circulando entre os torcedores. Dentro de campo, Cristiano Ronaldo teve uma atuação discreta. O atacante começou a partida como titular, mas não participou diretamente dos gols da vitória portuguesa.

Cristiano Ronaldo em amistoso. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Veja o vídeo do encontro nas redes sociais

🚨🚨 Un fan invade el campo para tomarse una foto con Cristiano ❤️❤️ pic.twitter.com/FA7L0spOIJ — Arielipillo (@arielipillo) June 10, 2026

Como foi o amistoso de Portugal?

Portugal bateu a Nigéria por 2 a 1, em Leiria (POR), no último amistoso da seleção antes da Copa do Mundo. A equipe viaja para os Estados Unidos na sexta-feira (12) para a disputa do Mundial.

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Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, uma quarta-feira.

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Dessa forma, a equipe terá apenas quatro dias de treinamentos em solo norte-americano antes do compromisso inaugural. Na sequência, Portugal enfrentará o Uzbequistão, no dia 23, e encerrará sua participação na fase de grupos diante da Colômbia, no dia 27.