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Preocupa? Números de Cristiano Ronaldo em últimos amistosos de Portugal chamam atenção

Jogador disputará sua sexta Copa do Mundo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
11/06/2026 11:30
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Cristiano Ronaldo na partida de Portugal e Escócia pela fase de Grupos da Liga das Nações 2024 (Foto: FPF)
Cristiano Ronaldo perdeu três chances em último amistoso (Foto: FPF)

Cristiano Ronaldo caminha para disputar sua sexta Copa do Mundo. Principal referência da seleção portuguesa, o atacante chega ao torneio após duas atuações discretas nos amistosos contra Chile e Nigéria, os últimos compromissos da equipe antes da estreia no Mundial.

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    • Na partida diante dos chilenos, que marcou sua estreia no Estádio Nacional do Jamor, CR7 permaneceu em campo por 45 minutos. Foram três finalizações, apenas uma delas na direção do gol. Além disso, perdeu a posse de bola em três oportunidades, contribuindo para alguns momentos de perigo criados pelo adversário.

    Já contra a Nigéria, o desempenho ofensivo voltou a chamar atenção negativamente. O camisa 7 desperdiçou três chances claras de gol, lance que rapidamente repercutiu entre os torcedores nas redes sociais. Segundo dados do Sofascore, o atacante do Al-Nassr também perdeu a posse de bola em quatro ocasiões durante a partida.

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    Aos 41 anos, Cristiano chega à Copa cercado por expectativas, mas sem repetir nos amistosos recentes o protagonismo que marcou sua trajetória pela seleção portuguesa. Ainda assim, a experiência do atacante segue sendo vista como um dos trunfos da equipe para a competição.

    Integrante do Grupo K, Portugal estreia diante da República Democrática do Congo, no dia 17 de junho. A equipe terá apenas quatro dias de preparação em solo norte-americano antes do primeiro compromisso. Na sequência, os portugueses enfrentam o Uzbequistão, no dia 23, e encerram a participação na fase de grupos contra a Colômbia, no dia 27.

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    cristiano ronaldo portugal
    Cristiano Ronaldo rendeu menos nos últimos jogos da seleção portuguesa (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

    Será a última Copa de CR7?

    Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesa, foi questionado sobre a possibilidade de este ser o último jogo de Cristiano Ronaldo pela seleção em território português. Durante a entrevista coletiva, o treinador fez elogios ao capitão da equipe. A coletiva aconteceu nesta terça-feira (9), às vésperas do jogo contra a Nigéria.

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    — Nosso capitão é um exemplo no dia a dia. Nem ele nem os demais jogadores pensam no futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer, existem lesões e decisões que não estão em nossas mãos — disse sobre o futuro de CR7.

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