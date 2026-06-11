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Fifa abre Copa do Mundo com Cafu, Bebeto e shows em México, Canadá e Estados Unidos

Fifa faz concerto inaugural sincronizado entre os três países que vão sediar o Mundial

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
11/06/2026 00:07
Atualizado há 2 minutos
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Os brasileiros Bebeto e Cafu ao lado de Andrea Bocelli, Mario Kempes e Materazzi (Foto: Reprodução)
Os brasileiros Bebeto e Cafu ao lado de Andrea Bocelli, Mario Kempes e Materazzi (Foto: Reprodução)

Copa do Mundo de 2026 terá início em algumas horas, já que começa nesta quinta-feira (11), mas a Fifa fez um concerto inaugural na noite desta quarta-feira (10) sincronizado entre os três países que vão sediar o Mundial: Estados Unidos, Canadá e México.

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  • Vista do MetLife Stadium, sede da Copa de 2026, em East Rutherford, Nova Jersey. (Foto: Dustin Satloff/Getty Images/AFP)

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    • Batizado de Countdown Concerts ("Concertos de Contagem Regressiva"), eles foram realizados simultaneamente em Los Angeles, Toronto e Cidade do México e começaram por volta das 22h (de Brasília).

    O início do evento teve a presença dos brasileiros Bebeto e Cafu, campeões com a Seleção Brasileira, do argentino Mario Kempes e do italiano Marco Materazzi, que apareceram no Auditório Nacional da Cidade do México carregando a taça da Copa do Mundo.

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    Los Angeles contou com a presença de Major Lazer, de Diplo, e Davido, os primeiros artistas anunciados para o que promete ser uma noite inesquecível de música, futebol americano e cultura.

    Já na Cidade do México e de Toronto, artistas como Bryan Adams, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, AHI e Wyclef Jean, além de Los Angeles Azules, Belinda e Elena Rose se apresentaram, conforme já havia anunciado a Fifa, previamente.

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    Foto: Reprodução
    Foto: Reprodução

    As festas de abertura da Copa do Mundo

    A primeira das festas será realizada no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes da partida entre México e África do Sul, marcada para às 16h (de Brasília) e válida pelo Grupo A. A cerimônia de abertura da Copa no México terá apresentações de Shakira e Maná, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Tyla.

    Na sexta-feira, outras duas cerimônias de abertura da Copa do Mundo serão realizadas. A primeira delas será realizada em Toronto, antes do jogo entre Canadá e Bósnia Herzegovina, pelo Grupo B. Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince se apresentam. A partida também está marcada para as 16h.

    E, antes da estreia dos Estados Unidos no Grupo D, que encaram o Paraguai às 22h em Los Angeles, Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema e Tyla fazem a última cerimônia de abertura da Copa do Mundo.

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