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Método de estádios da Copa do Mundo permite troca rápida de gramado

Método adotado permite a troca completa do campo em tempo recorde para conciliar jogos e grandes shows

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 21:53
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O Arrowhead Stadium é o estádio de Kansas City para a Copa do Mundo (Foto: @gehafield/Instagram)
O Arrowhead Stadium é o estádio de Kansas City para a Copa do Mundo (Foto: @gehafield/Instagram)

Uma tecnologia de gramado natural utilizada em 14 das 16 arenas da Copa do Mundo de 2026 promete ampliar a versatilidade dos estádios sem comprometer as condições de jogo. O método, desenvolvido pela empresa norte-americana Carolina Green, permite a substituição do campo em poucas horas, tornando possível a realização de partidas e eventos em um curto intervalo de tempo.

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    Batizada de GameOnGrass e também conhecida no mercado como Sod Grown on Plastic (SOP), a tecnologia consiste em um sistema de gramado natural cultivado sobre uma camada impermeável e base arenosa. O modelo concentra o desenvolvimento das raízes em uma estrutura compacta, permitindo que o campo seja utilizado imediatamente após a instalação.

    Presença na Copa do Mundo

    A solução está presente em 14 dos 16 estádios que receberão jogos da Copa do Mundo de 2026, incluindo o MetLife Stadium, palco da final do torneio. O sistema também é utilizado em arenas da NFL, como o Arrowhead Stadium, o M&T Bank Stadium, o FedEx Field e o Soldier Field.

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    Segundo Chad Price, sócio-fundador da Carolina Green, a tecnologia foi criada para permitir que os estádios recebam mais atividades sem abrir mão de uma superfície adequada para a prática esportiva.

    — Eu acredito que o cultivo em tecnologia GameOnGrass é uma enorme ferramenta para tornar os estádios disponíveis para muito mais atividades, como concertos, e ainda assim fornecer uma superfície de jogo melhor para o atleta. É possível oferecer as duas situações. Agora temos uma solução que fornece uma excelente superfície de grama natural que podemos substituir imediatamente conforme necessário. Isso expande a capacidade do que podemos fazer com esses estádios — afirmou Price durante o Sports Turf Field Day 2026. O executivo também destacou ainda que a aceitação do sistema cresceu rapidamente após as primeiras aplicações.

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    — Assim que produzimos o primeiro campo, o segundo veio logo em seguida e espalhou-se a notícia de que era um produto viável, permitindo mais eventos, substituição imediata e jogo imediato. Desde então, temos lutado para suprir a demanda pelo produto — completou.

    Tecnologia chega ao Brasil

    No Brasil, a tecnologia passou a ser comercializada pela Itograss sob o nome de Play On Time. O sistema se diferencia pela formação de um bloco radicular mais denso durante o cultivo, garantindo maior estabilidade estrutural e eficiência na drenagem desde a produção até a instalação no estádio.

    Segundo Rodrigo Santos, coordenador do Centro de Gramados Esportivos e Inovação da empresa, a principal vantagem está no curto intervalo necessário para a utilização do campo.

    — Com o Play On Time temos um gramado estável, preparado para suportar uso intenso com segurança e previsibilidade em estádios e centros de treinamento. Diferentemente de outros modelos, em que se deve esperar cerca de dois a três dias para ser usado, esse método permite a utilização do gramado poucas horas após a sua instalação, e acredito que seja esse um dos seus maiores diferenciais. O gramado natural é a melhor solução para o futebol e, com essa nova tecnologia, ele ganha mais um aspecto importante a seu favor — explicou.

    O Arrowhead Stadium é o estádio de Kansas City para a Copa do Mundo (Foto: @gehafield/Instagram)
    O Arrowhead Stadium é o estádio de Kansas City para a Copa do Mundo (Foto: @gehafield/Instagram)

    Mais eventos e novas receitas

    A possibilidade de substituir o gramado em um intervalo reduzido também pode ampliar o potencial comercial dos estádios. Para Travis Hogan, diretor de gestão de gramados do time de futebol americano Kansas City Chiefs, a tecnologia oferece mais flexibilidade para a realização de diferentes eventos em uma mesma arena.

    — Essa tecnologia permite que estádios e clubes gerem mais renda e tenham versatilidade, pois é possível fazer a substituição do gramado em um período de tempo muito curto. Podemos ter um jogo no domingo, um show no sábado, trocar o gramado e estar pronto para jogar novamente na segunda-feira — afirmou.

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