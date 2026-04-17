Perto da Copa: Militão volta bem e assegura vaga na lista de Ancelotti

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Um dos jogadores de confiança do técnico Carlo Ancelotti, Éder Militão causou preocupação em dezembro de 2025, quando teve ruptura no bíceps femoral da perna esquerda. A lesão deixou o zagueiro fora dos gramados até o início deste mês, e provocou muitas dúvidas sobre as condições que ele terá para a Copa do Mundo. Mas, a julgar pelo retorno, Ancelotti e a torcida brasileira podem respirar um pouco mais aliviados.

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Militão fez quatro jogos nas últimas duas semanas, média parecida com aquela que terá no Mundial caso esteja na lista de convocados que será anunciada em 18 de maio. Pelo Real Madrid, ele entrou no decorrer dos jogos diante do Mallorca, pelo Campeonato Espanhol, e com o Bayern de Munique, pela ida das quartas de final da Uefa Champions League. Depois, foi titular contra o Girona e novamente diante do Bayern, quando fez a primeira partida completa desde o retorno aos gramados.

E o desempenho ficou bem a contento. Logo na primeira partida, marcou o gol do Real Madrid na derrota por 2 a 1, e na partida de quarta-feira (15), em Munique, teve atuação segura e elogiada, apesar da derrota espanhola por 4 a 3.

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Números de Éder Militão nesta temporada (Arte: Notebooklm, com dados do Sofascore)

Ancelotti conhece bem o zagueiro desde os tempos em que treinava o Real Madrid, e convocou Militão para as Datas Fifa de outubro e novembro do ano passado. O defensor só não foi chamado antes porque se recuperava de uma lesão ainda mais grave do que a última: em novembro de 2024, ele sofreu ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA), com lesão nos meniscos, do joelho direito. A contusão tirou o jogador dos gramados por oito meses.

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Zagueiro, Militão é opção para a lateral-direita

Com Marquinhos e Gabriel Magalhães aparecendo como favoritos para a zaga do Brasil na Copa do Mundo, Éder Militão deve ser utilizado por Ancelotti na lateral-direita — ou como um terceiro zagueiro por aquele setor.

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Com o italiano no comando da Seleção, o defensor do Real fez quatro partidas pelo Brasil. Em outubro, foi titular na zaga ao lado de Gabriel Magalhães na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul — à época, Marquinhos ficara de fora da convocação porque estava lesionado —, e ficou no banco na derrota por 3 a 2 para o Japão. No mês seguinte, teve atuação elogiada como lateral nos 2 a 0 sobre Senegal. Ele também começou no empate por 1 a 1 com a Tunísia, dessa vez formando a zaga com Marquinhos.

Como ainda se recuperava da lesão muscular na coxa, Éder Militão ficou de fora da Seleção nos amistosos de março, quando o Brasil perdeu para a França (2 a 1) e ganhou da Croácia (3 a 1).

Éder Militão jogou como lateral na vitória do Brasil em amistoso com o Senegal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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