Fifa pune jogador do Catar que quebrou perna de canadense na Copa do Mundo Madibo foi suspenso por cinco partidas após entrada que causou grave lesão em Ismael Koné

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (24) uma punição severa para o volante Assim Madibo, do Catar, após a entrada que resultou na fratura da perna de Ismael Koné durante a Copa do Mundo de 2026. O jogador catariano recebeu suspensão de cinco partidas e ficará afastado dos próximos compromissos da seleção no torneio.

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A decisão foi divulgada poucas horas depois de Madibo se encontrar pessoalmente com Koné, em Vancouver, para pedir desculpas pelo lance que causou a grave lesão no meio-campista canadense.

Fifa enquadra lance como jogo sujo grave

Em comunicado oficial, a entidade informou que o atleta foi punido por infringir o artigo 14.1.e do Código Disciplinar da Fifa, referente a "jogo sujo grave". A suspensão será cumprida nas próximas partidas da seleção do Catar na Copa do Mundo, embora a decisão ainda possa ser alvo de recurso.

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Madibo já havia sido expulso durante a partida após revisão do lance pela arbitragem. O volante recebeu cartão vermelho direto pela entrada violenta em Koné.

Confira a nota da Fifa

— O Comitê Disciplinar da Fifa impôs a seguinte sanção ao jogador da seleção do Catar, Assim Madibo, que foi expulso em decorrência de um cartão vermelho direto durante a partida da Copa do Mundo da Fifa entre Canadá e Catar, no Vancouver Place, em 18 de junho de 2026: suspensão de 5 jogos por violação do artigo 14.1.e (jogo sujo grave) do Código Disciplinar da Fifa. A suspensão será cumprida na(s) próxima(s) partida(s) da seleção do Catar na Copa do Mundo da Fifa e de acordo com o art. 69 do Código Disciplinar da Fifa. A decisão está sujeita a recurso perante o Comitê de Apelação da FIFA — disse a entidade.

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Ismael Kone deixa o campo do jogo entre Canadá e Catar de maca, na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/AFP)

A jogada que originou a punição ocorreu aos cinco minutos da etapa final do confronto entre Canadá e Catar, válido pelo Grupo B da Copa do Mundo.

Em uma disputa próxima à linha lateral, Ismael Koné tocou a bola para trás quando foi atingido por trás por Madibo. O canadense caiu imediatamente no gramado e percebeu na sequência a gravidade da lesão sofrida.

Após análise do VAR, o árbitro expulsou o jogador do Catar. Madibo foi o segundo atleta da equipe a receber cartão vermelho na partida.

Canadá goleou o Catar

Além da grave lesão de Koné, o confronto ficou marcado pelo amplo domínio canadense. A seleção da América do Norte venceu por 6 a 0 e consolidou uma das maiores goleadas da fase de grupos da Copa do Mundo.

Mesmo após o pedido de desculpas feito a Koné, a atitude de Madibo não impediu que a Fifa aplicasse uma das punições mais pesadas registradas até agora na competição.

A suspensão de cinco partidas praticamente encerra qualquer possibilidade de o volante voltar a atuar pelo Catar nesta edição do Mundial.

Madibo reencontrou Koné para se desculpar pessoalmente (Foto: Reprodução/Instagram)

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