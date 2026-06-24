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Fifa pune jogador do Catar que quebrou perna de canadense na Copa do Mundo

Madibo foi suspenso por cinco partidas após entrada que causou grave lesão em Ismael Koné

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 17:28
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Jesse Marsch consola Ismael Koné após lesão em Canadá x Catar (Foto: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES)
Jesse Marsch consola Ismael Koné após lesão em Canadá x Catar (Foto: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES)

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (24) uma punição severa para o volante Assim Madibo, do Catar, após a entrada que resultou na fratura da perna de Ismael Koné durante a Copa do Mundo de 2026. O jogador catariano recebeu suspensão de cinco partidas e ficará afastado dos próximos compromissos da seleção no torneio.

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    A decisão foi divulgada poucas horas depois de Madibo se encontrar pessoalmente com Koné, em Vancouver, para pedir desculpas pelo lance que causou a grave lesão no meio-campista canadense.

    Fifa enquadra lance como jogo sujo grave

    Em comunicado oficial, a entidade informou que o atleta foi punido por infringir o artigo 14.1.e do Código Disciplinar da Fifa, referente a "jogo sujo grave". A suspensão será cumprida nas próximas partidas da seleção do Catar na Copa do Mundo, embora a decisão ainda possa ser alvo de recurso.

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    Madibo já havia sido expulso durante a partida após revisão do lance pela arbitragem. O volante recebeu cartão vermelho direto pela entrada violenta em Koné.

    Confira a nota da Fifa

    — O Comitê Disciplinar da Fifa impôs a seguinte sanção ao jogador da seleção do Catar, Assim Madibo, que foi expulso em decorrência de um cartão vermelho direto durante a partida da Copa do Mundo da Fifa entre Canadá e Catar, no Vancouver Place, em 18 de junho de 2026: suspensão de 5 jogos por violação do artigo 14.1.e (jogo sujo grave) do Código Disciplinar da Fifa. A suspensão será cumprida na(s) próxima(s) partida(s) da seleção do Catar na Copa do Mundo da Fifa e de acordo com o art. 69 do Código Disciplinar da Fifa. A decisão está sujeita a recurso perante o Comitê de Apelação da FIFA — disse a entidade.

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    Ismael Kone deixa o campo do jogo entre Canadá e Catar de maca, na Copa do Mundo
    Ismael Kone deixa o campo do jogo entre Canadá e Catar de maca, na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/AFP)

    A jogada que originou a punição ocorreu aos cinco minutos da etapa final do confronto entre Canadá e Catar, válido pelo Grupo B da Copa do Mundo.

    Em uma disputa próxima à linha lateral, Ismael Koné tocou a bola para trás quando foi atingido por trás por Madibo. O canadense caiu imediatamente no gramado e percebeu na sequência a gravidade da lesão sofrida.

    Após análise do VAR, o árbitro expulsou o jogador do Catar. Madibo foi o segundo atleta da equipe a receber cartão vermelho na partida.

    Canadá goleou o Catar

    Além da grave lesão de Koné, o confronto ficou marcado pelo amplo domínio canadense. A seleção da América do Norte venceu por 6 a 0 e consolidou uma das maiores goleadas da fase de grupos da Copa do Mundo.

    Mesmo após o pedido de desculpas feito a Koné, a atitude de Madibo não impediu que a Fifa aplicasse uma das punições mais pesadas registradas até agora na competição.

    A suspensão de cinco partidas praticamente encerra qualquer possibilidade de o volante voltar a atuar pelo Catar nesta edição do Mundial.

    Madibo e Koné se abraçam
    Madibo reencontrou Koné para se desculpar pessoalmente (Foto: Reprodução/Instagram)

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