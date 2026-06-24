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Ramon Abatti Abel vira assunto em Suíça x Canadá: 'Bizarro'

Equipes se enfrentaram pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 17:59
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Ramon Abatti Abel apitou partida entre Canadá e Suíça pela Copa do Mundo de 2026
Ramon Abatti Abel apitou partida entre Canadá e Suíça pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O árbitro Ramon Abatti Abel foi o responsável por apitar a partida entre Suíça e Canadá, desta quarta-feira (24), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Em campo, a seleção europeia venceu o confronto por 2 a 1, mas quem roubou a cena nas redes sociais foi a atuação do brasileiro.

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    Diversos torcedores se manifestaram durante a partida sobre a presença do árbitro do Brasileirão no confronto. Alguns manifestaram surpresa ao vê-lo apitando um jogo de Copa do Mundo. Outros criticaram algumas decisões da arbitragem.

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    Um dos lances que viralizaram contra o árbitro brasileiro aconteceu durante o primeiro tempo. Aos 31 minutos, o volante Xhaka foi cobrar uma falta no meio de campo, mas acertou o atacante Larin com um chute. O jogador canadense tocou na bola antes da cobrança.

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    Diante do cenário, Ramon Abatti Abel optou por aplicar um cartão amarelo para cada jogador. A decisão repercutiu nas redes sociais. Veja abaixo:

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    Suíça garante vaga na próxima fase da Copa do Mundo (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Como foi Suíça x Canadá?

    O Canadá venceu a Suíça por 2 a 1, nesta quarta-feira (24), em Vancouver, pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo. Em campo, os atacante Rubén Vargas e Johan Manzambi foram os responsáveis pelos gols da seleção europeia. Promise David diminuiu para os canadenses.

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    Com o resultado, a Suíça se classificou na primeira colocação da chave inicial com sete pontos somados em três jogos. Já o Canadá, ficou na segunda colocação com quatro pontos.

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