Ramon Abatti Abel vira assunto em Suíça x Canadá: 'Bizarro'
Equipes se enfrentaram pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo
O árbitro Ramon Abatti Abel foi o responsável por apitar a partida entre Suíça e Canadá, desta quarta-feira (24), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Em campo, a seleção europeia venceu o confronto por 2 a 1, mas quem roubou a cena nas redes sociais foi a atuação do brasileiro.
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Diversos torcedores se manifestaram durante a partida sobre a presença do árbitro do Brasileirão no confronto. Alguns manifestaram surpresa ao vê-lo apitando um jogo de Copa do Mundo. Outros criticaram algumas decisões da arbitragem.
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Um dos lances que viralizaram contra o árbitro brasileiro aconteceu durante o primeiro tempo. Aos 31 minutos, o volante Xhaka foi cobrar uma falta no meio de campo, mas acertou o atacante Larin com um chute. O jogador canadense tocou na bola antes da cobrança.
Diante do cenário, Ramon Abatti Abel optou por aplicar um cartão amarelo para cada jogador. A decisão repercutiu nas redes sociais. Veja abaixo:
bizarro o ramon abatti abel APITANDO SUIÇA E CANADÁ— gab. (@suarezbalao) June 24, 2026
Suiça e Canadá tendo a experiência Ramon Abatti Abel. 2 dias pra cobrar uma falta.— Gabriel R. (@gabriramos90) June 24, 2026
Ramon abatti Abel sempre na cena do crime. pic.twitter.com/fe5tNeQDwl— Samuel Fanático. (@samuel_sil80254) June 24, 2026
Isto é Ramon Abatti Abel https://t.co/GUmklER0kp— Matheus (@matheusvitor_) June 24, 2026
Nosso querido Ramon Abatti Abel pedindo pra se complicar— Gabriel (@bielvr__) June 24, 2026
Como foi Suíça x Canadá?
O Canadá venceu a Suíça por 2 a 1, nesta quarta-feira (24), em Vancouver, pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo. Em campo, os atacante Rubén Vargas e Johan Manzambi foram os responsáveis pelos gols da seleção europeia. Promise David diminuiu para os canadenses.
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Com o resultado, a Suíça se classificou na primeira colocação da chave inicial com sete pontos somados em três jogos. Já o Canadá, ficou na segunda colocação com quatro pontos.
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