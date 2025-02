De virada, Real Madrid vence o Manchester City pela Champions League

O Real Madrid venceu o Manchester City por 3 a 2, fora de casa, nesta terça-feira (11), pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. Erling Haaland marcou duas vezes para os Citizens, mas Kylian Mbappé, Brahim Díaz e Jude Bellingham fizeram os gols da vitória dos Merengues, que levam vantagem para a volta no Bernabéu.

continua após a publicidade

➡️ Gesto da torcida do Manchester City contra Vini Jr revolta a web: ‘Nojentos’

Como foi o jogo entre Manchester City e Real Madrid?

Antes mesmo de a bola rolar, o duelo no Etihad Stadium já estava movimentado. A torcida do Manchester City estendeu bandeirão de Rodri com a Bola de Ouro junto da frase "Pare de chorar", em provocação a Vini Jr.

Com bola rolando, o ritmo também foi intenso. Logo aos nove minutos, Vinícius saiu cara a cara com Éderson e driblou o goleiro, sendo derrubado. O árbitro chegou a assinalar pênalti, mas o assistente apontou impedimento no lance. Com os Citizens tendo mais a posse de bola e ocupando o campo de ataque, os Merengues seguiram apostando em saídas de velocidade. Assim, Mbappé forçou o Éderson a fazer grande defesa logo na jogada seguinte.

continua após a publicidade

Apesar dos sustos iniciais, foi o Manchester City quem balançou a rede primeiro. Grealish levantou para Gvardiol, que ajeitou de peito para Haaland finalizar de chapa e abrir o placar para os donos da casa aos 18 minutos. O jogo seguiu agitado antes do intervalo, com seis finalizações para os ingleses e nove para os espanhóis, mas a vantagem mínima se manteve.

Logo no início do segundo tempo, o City teve grande chance para ampliar o placar, mais uma vez com Haaland. O norueguês recebeu de De Bruyne, driblou Ceballos e chutou de canhota. Após desvio em Camavinga, a bola explodiu no travessão.

continua após a publicidade

Contudo, ao contrário da primeira etapa, desta vez foi o Real Madrid quem sobreviveu ao susto e chegou ao gol. Após boas chances de Bellingham e Mbappé, o francês teve nova oportunidade de marcar. Ceballos levantou na área para o camisa 9, que bateu de voleio. Apesar da plasticidade, a bola pegou na canela do atacante, o suficiente para enganar Éderson e empatar a partida.

O gol trouxe ânimo para os Merengues, que pressionaram em busca da virada. Mesmo assim, foram os donos da casa que chegaram ao segundo gol primeiro. Foden foi derrubado dentro da área, quase em cima da linha, por Ceballos. Em cobrança de pênalti, Haaland deslocou Courtois para marcar mais um e colocar o City na frente aos 35 minutos da segunda etapa.

Mesmo em desvantagem com poucos minutos restantes, o Real Madrid mostrou que é o dono da Champions League. Aos 41 minutos, logo após entrar em campo, Brahim Díaz igualou o placar após rebote de chute de Vini Jr, que aproveitou saída de bola errada de Éderson.

Já nos acréscimos, veio a virada. Vinícius roubou a bola de Rico Lewis e tentou encobrir o goleiro do City, mas pegou mal na bola. Para sorte dos Merengues, Jude Bellingham estava no lugar certo para aproveitar o chute ruim e virar o duelo no Etihad, dando números finais ao jogo de ida.

Bellingham faz o gol da virada do Real Madrid sobre o Manchester City pela Champions (Foto: Oli Scarff/AFP)

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional=

O que vem por aí?

O Manchester City volta as atenções para a Premier League e recebe o Newcastle no próximo sábado (15), às 12h (de Brasília). Por sua vez, o Real Madrid visita o Osasuna no mesmo dia, às 12h15, em duelo de La Liga. Na próxima quarta-feira (19), Citizens e Merengues fazem o jogo de volta dos playoffs da Champions League no Santiago Bernabéu.

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY 2 X 3 REAL MADRID

PLAYOFFS - JOGO DE IDA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

🟨 Árbitro: Clément Turpin (FRA)

🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)

🖥️VAR: Jérôme Brisard (FRA)

⚽ Gols: Haaland (aos 18'/1T e 35'/2T), para o Manchester City; Mbappé (aos 15'/2T) e Brahim (aos 41'/2T), para o Real Madrid;

🟨 Cartões amarelos: -

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Akanji (Rico Lewis, ao 0'/2T), Dias, Ake (Kovacic, aos 16'/2T) e Gvardiol; Stones, De Bruyne (De Bruyne, aos 39'/2T) e Bernardo Silva; Savinho (Marmoush, aos 39'/2T), Grealish (Foden, aos 30'/1T) e Haaland.

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Valverde, Tchouaméni, Asencio e Mendy; Camavinga e Dani Ceballos (Modric, aos 36'/2T), Bellingham; Rodrygo (Brahim Díaz, aos 39'/2T), Vini Jr. e Mbappé (Fran García, aos 47'/2T).