Rodrygo quebra jejum, mas Real Madrid perde para o City na Champions

O Manchester City venceu o Real Madrid por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. Em duelo disputado no Bernabéu, em Madri (ESP), os Merengues saíram na frente com Rodrygo, que balançou as redes pela primeira vezes após nove meses. Porém, com gols de Nico O'Reilly e Erling Haaland, os Cityzens viraram e levaram a melhor.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Manchester City alcança a quarta colocação, com 13 pontos. Já o Real Madrid caiu para oitavo, com 12 pontos.

Como foi Real Madrid x Manchester City?

Logo no primeiro minuto, Vini Jr recebeu na entrada da área e foi derrubado por Matheus Nunes. No primeiro momento, árbitro marcou pênalti, mas após revisão do VAR, o brasileiro sofreu a falta fora da área, e penalidade foi revertida em falta. Na cobrança de Valverde, a bola acertou a barreira e foi à linha de fundo.

continua após a publicidade

Cinco minutos depois, em contra-ataque rápido, Rodrygo cruzou rasteiro para Vini Jr do outro lado da área. Porém, na hora da finalização, a cavadinha do brasileiro fez a curva para o lado errado e a bola foi para fora. Mesmo com menos posse de bola, quem tinha as melhores chances era o Real Madrid e quase abriu o placar com Rüdiger, mas a cabeçada passou perto do gol.

Perto da marca dos trinta minutos, o Real Madrid partiu em mais um contra-ataque após Álvaro Carreras desarmar Bernardo Silva. No meio-campo, Bellingham lançou para Rodrygo, que invadiu a área e chutou cruzado para abrir o placar. Este foi o primeiro gol do atacante brasileiro desde março, 32 jogos sem marcar.

continua após a publicidade

Pela Champions League, o Manchester City venceu o Real Madrid por 2 a 1 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Porém, logo na sequência, em cobrança de escanteio, Joško Gvardiol cabeceou ao gol e Courtois defendeu, mas dando rebote para frente. Com a bola na pequena área, Nico O'Reilly finalizou e empatou o duelo em 1 a 1.

Perto do fim da primeira etapa, Rüdiger derrubou Haaland na área e o árbitro marcou pênalti após revisão do VAR. Na cobrança, o atacante norueguês deslocou o goleiro belga e virou o placar no Bernabéu. Os Cityzens quase marcaram o terceiro após contra-ataque, mas Courtois fez duas defesas em sequência e salvou o Real Madrid.

Pela Champions League, o Manchester City venceu o Real Madrid por 2 a 1 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

No retorno do intervalo, os Merengues ficaram perto do empate, em jogada de transição rápida, com Jude Bellingham, mas a cavadinha passou por cima do gol. No contra-ataque, Rayan Cherki recebeu na área e finalizou com desvio de Carreras, mas Courtois, no reflexo, conseguiu fazer a defesa. Os ingleses tiveram outra chance, dessa vez com Jérémy Doku, mas o goleiro belga evitou o gol.

Nos minutos finais, o Real Madrid partiu para cima do Manchester City e teve a entrada de Endrick perto dos 35 minutos. Na primeira chance do brasileiro, de cabeça, a bola acertou o travessão. Mesmo com a pressão Merengue no final, a equipe de Pep Guardiola segurou a vantagem e levou a vitória por 2 a 1, fora de casa.

Pela Champions League, o Manchester City venceu o Real Madrid por 2 a 1 (Foto: Thomas COEX / AFP)

O que vem por aí?

O Real Madrid volta aos gramados no domingo (14), pela 16ª rodada de La Liga, às 17h (de Brasília), contra o Alavés. No mesmo dia, às 11h, o Manchester City encara o Crystal Palace, na 16ª rodada da Premier League.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial