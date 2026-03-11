Real Madrid tem 'redenção' e vence Manchester City na Champions League
O Real Madrid recebeu o Manchester City no Santiago Bernabéu nesta quarta-feira (11) pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League e aplicou 3 a 0 nos ingleses, com um hat-trick de Federico Valverde ainda no primeiro tempo. O resultado coloca os merengues em vantagem na eliminatória, como também ilustra a diferença de momento entre as duas equipes em relação ao último encontro, há exatos três meses.
O duelo entre Real Madrid e Manchester City em dezembro: crise de um lado, confiança de outro
Em 10 de dezembro de 2025, as mesmas equipes se enfrentaram no Bernabéu pela fase de liga da Champions League. Na ocasião, o Real Madrid vivia um dos momentos mais conturbados da temporada. A equipe ainda era comandada por Xabi Alonso, que acumulava críticas pelo desempenho irregular. A crise interna era evidente, com atritos no vestiário e resultados instáveis. O Manchester City, mesmo em um ano de transição após a saída de alguns pilares, visitou Madri e venceu por 2 a 1, de virada.
Naquele jogo, o Real Madrid até saiu na frente com um gol de Rodrygo, que encerrou um jejum de nove meses sem marcar. Mas o City respondeu rapidamente com Nico O'Reilly e Haaland, de pênalti, para virar o placar. Os comandados de Pep Guardiola controlaram a partida, sofreram no fim, mas saíram com a vitória. O resultado escancarou as fragilidades defensivas e a falta de consistência ofensiva dos merengues.
O Real Madrid que entrou em campo nesta quarta-feira pouco lembrava aquele time acuado de dezembro. A troca de comando, com a efetivação de Álvaro Arbeloa, trouxe estabilidade emocional e uma nova dinâmica tática. O time, que antes oscilava, agora parece ter encontrado um eixo. E o símbolo dessa transformação tem nome: Federico Valverde.
O uruguaio assumiu protagonismo absoluto. Aos 11 minutos, abriu o placar após lançamento primoroso de Courtois. Dominou, ganhou na velocidade e tocou para o gol vazio. Aos 18, completou um hat-trick histórico: recebeu passe de Brahim após escanteio curto, deu um chapéu em Guéhi e finalizou rasteiro para marcar o terceiro. Entre um gol e outro, ainda balançou as redes aos 14 minutos, aproveitando sobra após jogada de Vini Jr.
O Real Madrid foi letal. Em 18 minutos, resolveu o confronto. Enquanto isso, o Manchester City, que em dezembro controlou o jogo e soube sofrer, parecia irreconhecível. A defesa, sólida no primeiro encontro, desmoronou diante da pressão inicial dos donos da casa. O meio-campo, antes dominante, foi atropelado pela intensidade dos volantes merengues. Haaland, que decidiu com um pênalti no último jogo, passou em branco e pouco incomodou.
O que mudou de um jogo para o outro?
A principal diferença entre os dois confrontos está na postura do Real Madrid. Em dezembro, a equipe esperou o City, tentou explorar contra-ataques e sucumbiu à pressão adversária. Agora, sob o comando de Arbeloa, os merengues impuseram seu ritmo desde o primeiro minuto. A pressão alta funcionou, e os erros de saída de bola dos ingleses foram fatais.
Outro fator determinante foi a utilização dos espaços. O City de Guardiola, acostumado a controlar as partidas com posse de bola, viu seu sistema ser desmontado por transições rápidas e objetivas. O Real Madrid não precisou ter a bola; precisou ser eficiente quando a teve. Os números do primeiro tempo são claros: chutes a gol, domínio territorial e aproveitamento das chances criadas.
O Manchester City, por sua vez, pagou caro pela falta de ritmo. Alguns de seus principais jogadores não atuavam há semanas, e a equipe sentiu a diferença física. Enquanto o Real Madrid corria e pressionava, os ingleses pareciam lentos e previsíveis.
Este foi o 16º encontro entre Real Madrid e Manchester City na história da Champions League, consolidando a rivalidade como uma das mais frequentes do torneio. São cinco vitórias para cada lado e cinco empates, num equilíbrio que só faz crescer a expectativa a cada novo capítulo.
Nos últimos anos, as equipes se enfrentaram em todas as fases: oitavas, quartas, semifinais, playoffs e agora novamente nas oitavas. O retrospecto recente em mata-matas leva vantagem para o Real Madrid, que se classificou em três oportunidades contra duas dos ingleses.
O jogo de volta será na próxima terça-feira (17), no Etihad Stadium, em Manchester. O City precisa de uma vitória por quatro gols de diferença para avançar no tempo normal. Uma vitória por três gols leva a decisão para a prorrogação. O Real Madrid, com a vantagem construída, pode perder por até dois gols de diferença que ainda garante vaga nas quartas.
O que vem por aí?
Antes da decisão na Inglaterra, as equipes voltam a campo no sábado (14). O Real Madrid enfrenta o Elche, em casa, pela 28ª rodada de La Liga. O Manchester City joga contra o West Ham, também no sábado, pela Premier League.
