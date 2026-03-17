Veja gols de Manchester City x Real Madrid: Vini Jr marca de pênalti

Duelo está empatado em 1 a 1

Dia 17/03/2026
17:51
Vini Jr comemorando o gol marcado no duelo entre Real Madrid e Man City (Foto: Paul Ellis/AFP)
Vini Jr comemorando o gol marcado no duelo entre Real Madrid e Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)
Nesta terça-feira (17), o segundo jogo do duelo entre Manchester City e Real Madrid aconteceu pelas oitavas de final da Champions League. Após vencer por 3 a 0 no jogo de ida, os merengues vinham pressionados pela torcida dos Citizens. Mas logo no início da partida, quem saiu na frente foi a equipe espanhola, com gol de Vini Jr para abrir o placar. Haaland, na reta final do primeiro tempo, empatou. Veja os gols do duelo:

Veja gols do duelo entre Manchester City e Real Madrid

O primeiro gol saiu dos pés de Vini Jr. O Real Madrid conseguiu sair em velocidade, e o brasileiro recebeu na lateral. Levou a bola, puxou para o meio e acertou um bonito chute, que acertou a trave. No rebote, Arda Güler pegou e cruzou para Vini Jr, que chutou em direção ao gol. Bernardo Silva afastou, mas com o braço aberto impediu a finalização. O VAR chamou, o árbitro foi ao monitor e marcou a penalidade máxima. O camisa 7 foi para a cobrança e, diferentemente do jogo de ida, deslocou Donnarumma e marcou.

Vini Jr comemorando o gol marcado no duelo entre Real Madrid e Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)
Vini Jr comemorando o gol marcado no duelo entre Real Madrid e Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)

Na reta final, pressionando o jogo, o Manchester City – que até então parava em Courtois – conseguiu enfim furar a linha defensiva e vencer o goleiro merengue. Doku recebeu na área, levou para a linha de fundo e cruzou. A bola resvalou em Trent Alexander-Arnold e sobrou para Haaland, que com um chute desajeitado marcou o gol do empate.

