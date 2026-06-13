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Brasil e Marrocos fazem confronto bilionário, o terceiro jogo mais valioso da primeira fase da Copa; entenda

Comandado por astros do futebol mundial, confronto de estreia decide quem larga na frente na disputa pelo Grupo C

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
13/06/2026 08:59
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Brasil e Marrocos no último confronto entre as duas equipes em 2023
Brasil e Marrocos no último confronto entre as duas equipes em 2023 (Foto: Fadel Senna / AFP)

A Seleção Brasileira se prepara para estrear na Copa do Mundo neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília). O confronto contra Marrocos, além de carregar a importância de ser o primeiro passo da Amarelinha no torneio, promete ser o duelo de maior equilíbrio técnico e financeiro do Grupo C. Fora de campo, o embate também ganha um peso significativo, consolidando-se como o terceiro jogo mais valioso de toda a primeira fase do Mundial.

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    • Valor de mercado das seleções

    A Seleção pentacampeã mundial, que não contará com o astro Neymar para a partida, é a equipe de maior peso financeiro do duelo, avaliada em € 928,20 milhões (R$ 5,45 bilhões). Por outro lado, a seleção de Marrocos, do astro Achraf Hakimi, tem valor estimado em € 447,40 milhões (R$ 2,61 bilhões). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

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    Terceiro confronto mais valioso da primeira fase da Copa

    Dessa maneira, o confronto entre as equipes está avaliado em € 1,38 bilhão (R$ 8,08 bilhões), sendo o terceiro embate mais caro de toda a primeira fase da Copa do Mundo. O duelo do Grupo C só fica atrás de França e Senegal, que valem juntas € 1,99 bilhão (R$ 11,65 bilhões), e Inglaterra e Croácia, com valor estimado em € 1,75 bilhão (R$ 10,24 bilhões).

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    Veja o ranking dos jogos mais valiosos da fase de grupos:

    • França x Senegal: € 1,99 bilhão (R$ 11,65 bilhões);
    • Inglaterra x Croácia: € 1,75 bilhão (R$ 10,24 bilhões);
    • Brasil x Marrocos: € 1,38 bilhão (R$ 8,08 bilhões);
    • Espanha x Cabo Verde: € 1,27 bilhão (R$ 7,43 bilhões);
    • Portugal x Congo: € 1,15 bilhão (R$ 6,73 bilhões).

    Jogadores mais caros do confronto

    O grande destaque econômico da Amarelinha é Vinicius Jr. O craque do Real Madrid se sobressai no topo da lista, com valor estimado em € 140 milhões (R$ 832,87 milhões). O atacante ocupa atualmente o posto de nono jogador mais valioso do mundo.

    Do lado de Marrocos, o posto de jogador mais valioso do elenco está com o lateral-direito do PSG, Achraf Hakimi. O astro é avaliado em € 80 milhões (R$ 468,21 milhões) e lidera o plantel da seleção africana.

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    Confrontos diretos entre Brasil e Marrocos

    Em confrontos diretos, a vantagem histórica fica com a Amarelinha. Ao todo, foram disputados três jogos, com duas vitórias do Brasil e uma de Marrocos. O último encontro entre as equipes aconteceu em 2023, e a seleção africana saiu vencedora da partida pelo placar de 2 a 1.

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