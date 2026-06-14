Hernandez abre jogo sobre relação de Mbappé e Dembélé na França: 'Posso garantir' Jogadores formam uma das maiores duplas da Copa do Mundo

As críticas a Kylian Mbappé após uma temporada sem títulos pelo Real Madrid não encontram eco dentro da seleção francesa. Depois de Ousmane Dembélé, foi a vez de Lucas Hernandez sair publicamente em defesa do capitão dos Bleus e demonstrar confiança em uma grande Copa do Mundo do camisa 10.

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Em entrevista concedida nos Estados Unidos, onde a França finaliza a preparação para a estreia diante de Senegal, o defensor do PSG afirmou que Mbappé chega ao Mundial extremamente motivado e pronto para responder em campo.

— Vocês conhecem o Kylian. Ele é um jogador diferente, extraordinário. Quando você é Mbappé, todo mundo observa cada detalhe da sua vida, dentro e fora de campo. Mas ele está 100% focado para começar essa Copa do Mundo. Não participei de toda a preparação, mas me disseram que ele está muito bem fisicamente. Tenho certeza de que vai fazer as críticas desaparecerem — afirmou.

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Lucas Hernandez também comentou a forte relação entre Mbappé e Ousmane Dembélé, dupla que divide o protagonismo ofensivo da França e mantém uma amizade próxima há anos. Segundo o zagueiro, a conexão entre os dois vai muito além do gramado.

— Eles se dão muito bem. Estão sempre juntos, fazem brincadeiras, sentam lado a lado nas refeições. Quando eu e o Dembélé chegamos ao PSG, nos aproximamos ainda mais do Kylian. Mesmo depois da saída dele do clube, seguimos nos falando regularmente. Posso garantir: eles são muito próximos fora de campo.

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Questionado sobre as chances da França conquistar a Copa do Mundo, Hernandez preferiu adotar cautela, apesar da qualidade do elenco comandado por Didier Deschamps.

— Temos uma equipe fantástica, mas não somos os únicos candidatos ao título. Existem outras seleções muito fortes. Nosso foco está totalmente no Senegal, que será um adversário complicado. Ainda temos alguns dias para ajustar os detalhes e chegar preparados.

O defensor também demonstrou confiança no sistema defensivo francês e ressaltou a disputa por posições no elenco.

— Temos jogadores de altíssimo nível em todos os setores. A concorrência é grande e isso é positivo. O mais importante é manter a tranquilidade e estar pronto, porque a oportunidade pode aparecer para qualquer um.

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Companheiro de clube de Désiré Doué e Bradley Barcola, Hernandez também analisou as características dos dois atacantes, que disputam uma vaga no time titular para a estreia da França.

— Doué é muito técnico, forte nos duelos individuais e gosta de ter a bola nos pés. Já Barcola é explosivo, ataca os espaços e é extremamente rápido. Sofro bastante contra ele nos treinamentos (risos). São jogadores diferentes, mas ambos têm enorme qualidade.

Olise comemora gol da França com Mbappé e Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

França na Copa do Mundo

A seleção da França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), contra Senegal. O Grupo I ainda conta com Noruega e Iraque.

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