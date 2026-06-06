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Leonardo Balerdi sofre lesão em treino e é cortado na Copa do Mundo pela Argentina

Comissão de Scaloni definirá ainda hoje se aguarda ou corta o zagueiro

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Gabriel Andrade
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/06/2026
11:24
Atualizado há 3 minutos
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Leonardo Balerdi, zagueiro da Argentina (Foto: Divulgação/Argentina/X)
imagem cameraLeonardo Balerdi, zagueiro da Argentina (Foto: Divulgação/Argentina/X)
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A seleção da Argentina tem uma nova preocupação nas vésperas da Copa do Mundo. O zagueiro Leonardo Balerdi sofreu uma lesão muscular durante o treino na última sexta-feira e corre o risco de ser cortado antes do início do torneio. Segundo a TYC Sports, da Argentina, a lesão é preocupante, demandando uma recuperação de três semanas. 

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Leonardo Balerdi, zaguerio da Argentina (Foto: Reprodução)
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Já o diário Olé reportou que se trata de uma distensão muscular leve, que deve retirar o jogador dos gramados por ao menos 15 dias. Uma decisão sobre a continuidade ou corte de Balerdi deverá ser tomada ainda antes do amistoso contra Honduras, neste sábado, às 21h.

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Balerdi vem de uma grande temporada no futebol francês, pelo Olympique de Marselha, e é um jogador muito valorizado pela comissão de Lionel Scaloni pela qualidade técnica e versatilidade, podendo atuar tanto como zagueiro quanto como volante.  

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Além do jogo contra Honduras, a Argentina ainda enfrenta a Islândia, como um último teste antes da estreia na Copa do Mundo, no dia 16 de junho, contra a Argélia, pelo grupo J. Na sequência, a Argentina enfrenta a Áustria e a Jordânia, que completam o grupo.

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