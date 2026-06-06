Por que Messi não joga o amistoso entre Argentina e Honduras?
Meia viaja com a delegação, mas é preservado por Scaloni
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Lionel Messi não está relacionado e não entrará em campo no amistoso entre Argentina e Honduras, neste sábado (6). O camisa 10 viajou com os companheiros para College Station, onde será disputada a partida, mas o jogador será preservado pela comissão técnica visando a Copa do Mundo.
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No último jogo da MLS antes da pausa da Copa do Mundo, Messi foi substituído no segundo tempo do jogo entre Inter Miami e Philadelphia Union. No dia seguinte, o clube divulgou que o argentino passou por exames médicos e foi diagnosticado com uma sobrecarga associada à fadiga muscular na posterior da coxa esquerda.
Com o objetivo de evitar uma recaída na recuperação de Messi, Lionel Scaloni optou por preservá-lo do amistoso entre Argentina e Honduras. Ainda assim, o capitão estará junto de seus companheiros para motivá-los em um dos últimos preparativos antes do início da Copa do Mundo, em que a Albiceleste luta para defender o título conquistado em 2022.
Além de Messi, Dibu Martínez, Julián Álvarez, Cuti Romero, Nico Paz, Nahuel Molina e Gonzalo Montiel também não entram em campo. O sexteto também se recupera de questões físicas e buscam estar 100% aptos para a estreia da Copa do Mundo contra a Argélia, no dia 16 de junho.
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